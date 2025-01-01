La Fiesta de la Cerveza comienza a tomar forma en el Predio Ferial

Alvear

9 de Septiembre - Juan Tieppo, integrante de la organización, destacó el avance: “Ya está terminada la estructura del primer escenario y comenzando con el segundo. Tenemos una expectativa muy grande de lo que va a suceder el 26 de septiembre”.

Durante los próximos días llegará el equipamiento de iluminación, pantallas y sonido para completar los espacios previstos. Además, esta edición contará con una nueva distribución de los food trucks, que estarán ubicados frente al escenario para facilitar el acceso a la gastronomía sin perderse los espectáculos.

Las puertas abrirán a las 13, con DJs desde las 13.30 y el primer show a las 14.30. La propuesta gastronómica incluirá opciones vegetarianas y para personas celíacas, mientras que también habrá juegos y actividades destinadas a los más chicos.

La organización prevé una convocatoria de 20.000 personas y ya registra el doble de entradas vendidas respecto del mismo período del año anterior. Para la jornada se dispuso un operativo que contempla emergencias, seguridad y policía.

La grilla reunirá a artistas nacionales, regionales y locales, con la participación de Divididos, León Gieco y La Vitale Band, La Delio Valdez, Bándalos Chinos, Lisandro Aristimuño, Kapanga, La Franela, Yami Safdie, Piti Fernández, Maggie Cullen, Cruzando el Charco y Topa, entre otros.

General Alvear estará representado por Terapeutas in Terapia, Atractor, Flor y Truco y Circo Funeral, junto a otras propuestas de la región de Cuyo.