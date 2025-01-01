Choque entre dos camiones en Real del Padre dejó dos personas heridas

Wednesday, 9 De September De 2026
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Por causas que se investigan, colisionaron dos camiones: un Iveco 450, perteneciente a Transporte Gallego, que circulaba de sur a norte, y otro camión perteneciente a Hierrosan, que transitaba en sentido contrario.
Como consecuencia del impacto, uno de los acompañantes, un hombre de 27 años, sufrió politraumatismos y fue trasladado a un centro asistencial. En tanto, uno de los conductores, de 29 años, también debió ser asistido en el nosocomio local.
El hecho quedó bajo investigación bajo la carátula de lesiones culposas, con intervención de la Comisaría 26ª de Real del Padre.