Gabriel Rolón suma una nueva función de Palabra Plena en Alvear

Alvear

8 de Septiembre - La llegada de Gabriel Rolón al Cine Teatro Antonio Lafalla tendrá una nueva función. Luego de agotarse las entradas para la presentación prevista para el domingo 11 de octubre a las 21:30, se habilitó una segunda función a las 19 horas, ampliando así la posibilidad de disfrutar de Palabra Plena, el reconocido espectáculo del psicólogo, psicoanalista y escritor.

La llegada de Gabriel Rolón al Cine Teatro Antonio Lafalla tendrá una nueva función. Luego de agotarse las entradas para la presentación prevista para el domingo 11 de octubre a las 21:30, se habilitó una segunda función a las 19 horas, ampliando así la posibilidad de disfrutar de Palabra Plena, el reconocido espectáculo del psicólogo, psicoanalista y escritor.

Palabra Plena propone un encuentro con la palabra, los vínculos y las emociones, a partir de una mirada psicoanalítica que Rolón desarrolla sobre el escenario a través de relatos, reflexiones y experiencias cotidianas. La propuesta recorre distintos puntos del país y llega a General Alvear como parte de las últimas funciones de esta gira.

La respuesta del público marcó la convocatoria de esta presentación, que también atraerá visitantes de localidades y departamentos cercanos. “Ha superado las expectativas. Es una propuesta importante que se suma a nuestro teatro”, señaló la directora de Cultura, Viviana Giaccaría.

Las entradas tienen un valor de $80.000 y pueden adquirirse en la boletería del Cine Teatro y a través de la web: www.cineteatrolafalla.alvearmendoza.gob.ar.