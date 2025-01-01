Cuatro allanamientos simultáneos terrminaron con casi un kilo de cocaína y armas secuestradas

Alvear

7 de Septiembre - El operativo se realizó durante el fin de semana en el marco de una investigación federal. Además de la droga, los efectivos secuestraron marihuana, cuatro armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y elementos utilizados para fraccionar estupefacientes. Cuatro personas quedaron a disposición de la Justicia.

Durante el fin de semana, la Policía Contra el Narcotráfico realizó cuatro allanamientos simultáneos en varios domicilios de General Alvear, en el marco de una investigación federal relacionada con una organización dedicada al abastecimiento de sustancias estupefacientes a diferentes puntos de venta de drogas.

Las medidas fueron llevadas adelante por personal de la PCN División General Alvear, con intervención y coordinación de la Sede Fiscal Descentralizada de San Rafael, a cargo del doctor Juan Zelaya. El trabajo investigativo permitió individualizar distintos domicilios que estarían vinculados con la actividad investigada.

Los procedimientos se concretaron en calle Bernardo de Irigoyen, Callejón Moyano del barrio Antolín, calle Patricias Mendocinas y calle Alberdi, a metros de calle Chacabuco, en el barrio San Carlos.

Como resultado de los allanamientos, los investigadores secuestraron un total de 977,56 gramos de clorhidrato de cocaína, distribuido en diferentes envoltorios y paquetes. También fueron incautados varios envoltorios de marihuana.

Además de los estupefacientes, durante el operativo se secuestraron balanzas digitales, casi 900 mil pesos, cintas de embalaje y otros elementos relacionados con fraccionamiento y acondicionamiento de drogas.

El procedimiento también permitió secuestrar cuatro armas de fuego: una carabina calibre 22, un revólver calibre 38, un revólver calibre 32 y un revólver calibre 22, junto con municiones de diferentes calibres.

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