Molero confirmó que está dispuesto a continuar con la lucha antigranizo y espera la definición de San Rafael

Alvear

6 de Septiembre - El Municipio manifestó oficialmente su voluntad de aceptar la propuesta del Gobierno de Mendoza para recibir una aeronave y sostener la lucha antigranizo aérea en el Sur provincial. Para avanzar con el sistema es indispensable contar también con la decisión de San Rafael, donde se encuentra la infraestructura necesaria para su funcionamiento.

Ante las distintas versiones surgidas en los últimos días sobre la continuidad de la lucha antigranizo en el oasis Sur, el Municipio de General Alvear informó que ya manifestó al Gobierno de Mendoza su decisión de avanzar con la propuesta.

El Gobierno provincial ofreció poner a disposición de San Rafael y Alvear dos aeronaves que integraban el sistema de lucha antigranizo, para que ambos municipios puedan continuar con esta modalidad durante la próxima temporada.

En ese marco, Alejandro Molero, comunicó al ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, la voluntad de aceptar la propuesta y asumir el esfuerzo económico que demande la continuidad del sistema.

La Provincia planteó como alternativa inmediata entregar las aeronaves en comodato para permitir que los municipios avancen con las contrataciones y gestiones necesarias para la próxima temporada. Paralelamente, se analizarán las alternativas para una transferencia definitiva, proceso que deberá contar con la correspondiente aprobación legislativa.

Para que el sistema pueda funcionar es indispensable que el Municipio de San Rafael manifieste oficialmente su voluntad de participar.