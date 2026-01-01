La Policía detuvo al sospechoso de un robo en un comercio

Alvear

7 de Septiembre - El hombre, de 29 años, fue localizado por efectivos de Motorizada pocas horas después del hecho. Las características registradas por las cámaras de seguridad permitieron orientar la búsqueda.

La Policía de Mendoza detuvo a un hombre de 29 años, señalado como sospechoso de un robo cometido durante la madrugada en un comercio de avenida Alvear Este.

El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 de un transeúnte que advirtió movimientos sospechosos en el lugar. Según informó, observó a un hombre salir del comercio, cuya puerta de ingreso se encontraba dañada, y alejarse posteriormente en una bicicleta.

Al arribar, efectivos de la Comisaría 14° constataron que uno de los accesos había sido violentado y entrevistaron al propietario. Paralelamente, se revisaron las cámaras de seguridad del establecimiento, cuyas imágenes permitieron obtener características del presunto autor y orientar la búsqueda.

Con esa información, personal policial desplegó un patrullaje por la zona y, horas más tarde, efectivos de Motorizada localizaron en inmediaciones de Granaderos y Lisandro de la Torre a un hombre que coincidía con las características registradas.

El sospechoso fue aprehendido y trasladado a sede policial. Durante el procedimiento, también se secuestró un elemento vinculado a lo denunciado.

El detenido quedó a disposición de la Justicia y se dio intervención a la Oficina Fiscal correspondiente.