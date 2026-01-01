Alvear recibirá las Finales Nacionales de Fútbol Senior

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28 de Julio - Del 20 al 23 de noviembre, General Alvear será anfitrión de las Finales Nacionales de Fútbol Senior, un certamen que reunirá a los mejores equipos clasificados de distintas ligas regionales del país en las categorías +35, +43 y +48.

Del 20 al 23 de noviembre, General Alvear será anfitrión de las Finales Nacionales de Fútbol Senior, un certamen que reunirá a los mejores equipos clasificados de distintas ligas regionales del país en las categorías +35, +43 y +48.

La confirmación se dio tras una reunión entre el intendente Alejandro Molero, con representantes de la Liga Nacional Senior, la Liga Regional Senior y la Dirección de Deportes. El evento tendrá un importante impacto deportivo y social para el departamento.

El profesor de la Dirección de Deportes, Mauricio Olguín, explicó: “acabamos de tener una reunión con el intendente, con Matías Rossi y con Leandro Ampuero para el lanzamiento del torneo que se va a realizar del 20 al 23 de noviembre en las categorías más 35, más 43 y más 48”.

Las finales nacionales convocarán a entre 36 y 40 equipos provenientes de distintas regiones del país, con una participación estimada de entre 1.300 y 1.500 jugadores, además de familiares y acompañantes que llegarán al departamento durante los cuatro días de competencia.

El presidente de la Liga Nacional Senior, Matías Rossi, destacó la magnitud deportiva del certamen y explicó que se trata de una instancia reservada para los equipos que lograron clasificar a través de las ligas regionales. “No es un torneo por inscripción, sino por clasificación regional, por lo que tiene un muy buen nivel de competencia”, afirmó.

La organización prevé la realización de entre 105 y 120 partidos en distintos clubes y predios deportivos de General Alvear. Entre ellos se encuentran Pacífico, Andes y 10 de Septiembre, además de otros espacios que serán confirmados en las próximas semanas.

Por su parte, el presidente de la Liga Regional Senior, Leandro Ampuero, valoró el acompañamiento recibido para concretar esta iniciativa. “Venimos trabajando en esta gestión desde marzo aproximadamente”, expresó.

La llegada de las Finales Nacionales de Fútbol Senior representa una nueva oportunidad para posicionar a General Alvear como destino de grandes eventos deportivos, promoviendo la actividad de los clubes locales y generando movimiento en distintos sectores vinculados al turismo, la gastronomía y los servicios durante las jornadas de competencia.