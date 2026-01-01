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Miles de alvearenses coparon las calles para celebrar el triunfo de la Selección

15 de Julio - La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial desató una verdadera fiesta en General Alvear. Miles de vecinos salieron a las calles para celebrar en una multitudinaria y colorida caravana que recorrió la Avenida Alvear Oeste, con epicentro en el Kilómetro 0 y la Plaza Carlos María de Alvear.