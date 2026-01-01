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Thursday, 16 De July De 2026

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Deportes

Miles de alvearenses coparon las calles para celebrar el triunfo de la Selección

15 de Julio - La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial desató una verdadera fiesta en General Alvear. Miles de vecinos salieron a las calles para celebrar en una multitudinaria y colorida caravana que recorrió la Avenida Alvear Oeste, con epicentro en el Kilómetro 0 y la Plaza Carlos María de Alvear.

Familias enteras, grupos de amigos y automovilistas se sumaron a los festejos con banderas argentinas, camisetas de la Selección, bombos y bocinazos, generando un clima de alegría que se extendió durante varias horas. La tradicional avenida se convirtió en el punto de encuentro de los hinchas, que acompañaron con cánticos y muestras de entusiasmo el histórico triunfo del conjunto nacional sobre Inglaterra.
La celebración transcurrió con una importante convocatoria popular y reflejó la pasión de los alvearenses por la Selección Argentina, que volvió a unir a toda la comunidad en una jornada cargada de emoción, orgullo y esperanza de cara a la gran final.

por Miguel Lieby