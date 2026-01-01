FÚTBOL: El “Lobo” le arrebató la punta al “Verde” en Oeste

Deportes

26 de Julio - En un partido crucial para la definición del certamen, Pacífico venció a Ferro. También ganaron Colón, Andes y Bowen.

Partido por Partido:

Ferro CO 0-1 SC Pacífico

El “Lobo” venció a Ferro en Alvear Oeste en un partido crucial para la definición de la etapa regular, y le quitó la punta. Ramiro Riarte, el goleador del encuentro.

Boca de La Escandinava 1-3 Andes FC

El “Croto” venció al “Xeneixe” y sumó 3 puntos que le permiten mantenerse en la lucha por quedarse entre los 4 primeros.

Diego Chilote abrió la cuenta para Boca, pero Cazola, Moyano y Sánchez, lo dieron vuelta para Andes.

CA Villa Atuel 1-1 Colonia López

Cuando parecía que los 3 puntos quedaban en el “Sotero Arizu”, la “Academia” lo igualó y repartió unidades.

Armando Alés puso en ventaja a “La Topadora”, mientras que a los 48' de la segunda etapa, Federico Pacheco igualó para Colonia López.

USyD Bowen 2-1 SC Argentino

El “Naranja” venció a la “Academia” en un duelo directo por la permanencia en Primera división.

Jesús Funes puso en ventaja a Bowen, mientras que Jeremías Marfil lo igualó transitoriamente, y nuevamente Jesús Funes desniveló el resultado en favor del local.

CA Colón 1-0 Real del Padre

El “Rojinegro” venció a los “Azules” gracias al tanto de penal de Mauricio Arenas, en la segunda mitad y continúa 3º.

Tabla de Posiciones – Torneo “Richard Pérez”, disputadas 15 Fechas:

1º SC Pacífico 39 Pts

2º Ferro CO 37 Pts

3º CA Colón 31 Pts

4º Andes FC 24 Pts

5º Boca de La Escandinava 19 Pts

6º USyD Bowen 17 Pts

7º Real del Padre 18 Pts

8º CA Villa Atuel 15 Pts

9º SC Argentino 7 Pts

10º Colonia López 6 Pts



Fuente: Tridente Ofensivo – FM Pehuenche