AJEDREZ: “Juani” Ruíz, Campeón del Blitz de Julio en Alvear

Deportes

26 de Julio - El Maestro Nacional Juan Ignacio Ruíz, se coronó Campeón invicto del Blitz del mes de Julio, con triunfos en 7 encuentros.

Este fin de semana se disputó en instalaciones del Polideportivo “Deportistas Alvearenses” el torneo Blitz (3+2) que reunió a muchos de los mejores jugadores del departamento, organizado por el Círculo de Ajedrez del Sur Mendocino, la Agrupación Alvearense de Ajedrez y la Escuela Municipal, con el apoyo de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Gral. Alvear.

El certamen, fue ganado por el Maestro Nacional, múltiple Campeón Provincial Juvenil y ex Campeón departamental, Juan Ignacio Ruíz, con 7 unidades.

En segundo lugar, finalizó el actual Sub Campeón Alvearense y Campeón Provincial Sub 20, Camilo Lieby, con 6 puntos.

En tercer lugar, finalizó el ex Campeón Alvearense, Roberto Ruíz, con 4 puntos, aventajando a varios jugadores que finalizaron con el mismo puntaje, por sistema de desempate.

Principales Posiciones – Torneo “Blitz de Julio”

1º MN Juan Ignacio Ruíz 7 Pts

2º Camilo Lieby 6 Pts

3º Roberto Ruíz 4 Pts

4º Cristian Orozco 4 Pts

5º Santiago Sánchez Laplace 4 Pts

6º Enzo Balderrama 4 Pts

7º Sebastián Lieby 4 Pts

8º Juan Sebastián Lieby 3 Pts

9º Pablo Cornejo 3 Pts