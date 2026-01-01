AJEDREZ: “Juani” Ruíz, Campeón del Blitz de Julio en Alvear

Monday, 27 De July De 2026
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Este fin de semana se disputó en instalaciones del Polideportivo “Deportistas Alvearenses” el torneo Blitz (3+2) que reunió a muchos de los mejores jugadores del departamento, organizado por el Círculo de Ajedrez del Sur Mendocino, la Agrupación Alvearense de Ajedrez y la Escuela Municipal, con el apoyo de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Gral. Alvear.
El certamen, fue ganado por el Maestro Nacional, múltiple Campeón Provincial Juvenil y ex Campeón departamental, Juan Ignacio Ruíz, con 7 unidades.
En segundo lugar, finalizó el actual Sub Campeón Alvearense y Campeón Provincial Sub 20, Camilo Lieby, con 6 puntos.
En tercer lugar, finalizó el ex Campeón Alvearense, Roberto Ruíz, con 4 puntos, aventajando a varios jugadores que finalizaron con el mismo puntaje, por sistema de desempate.
Principales Posiciones – Torneo “Blitz de Julio”
1º MN Juan Ignacio Ruíz 7 Pts
2º Camilo Lieby 6 Pts
3º Roberto Ruíz 4 Pts
4º Cristian Orozco 4 Pts
5º Santiago Sánchez Laplace 4 Pts
6º Enzo Balderrama 4 Pts
7º Sebastián Lieby 4 Pts
8º Juan Sebastián Lieby 3 Pts
9º Pablo Cornejo 3 Pts