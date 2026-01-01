Robaron una bicicleta frente a consultorios médicos en pleno Centro

Tuesday, 21 De July De 2026
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Según informaron fuentes policiales, la propietaria del rodado denunció que había dejado su bicicleta de dama, rodado 26, de color azul y con canasto, sin medidas de seguridad en el ingreso al edificio. Al salir alrededor de las 20:00 horas, advirtió que había sido sustraída.
La víctima aportó que el presunto autor vestía ropa negra y huyó por calle Buenos Aires.
Tras el llamado al 911, intervino personal de la Comisaría 14ª, mientras que la Oficina Fiscal dispuso las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación.