Robaron una bicicleta frente a consultorios médicos en pleno Centro

Alvear

21 de Julio - La Policía investiga el robo de una bicicleta ocurrido este lunes por la noche en inmediaciones de unos consultorios médicos ubicados sobre avenida Alvear Este.

Según informaron fuentes policiales, la propietaria del rodado denunció que había dejado su bicicleta de dama, rodado 26, de color azul y con canasto, sin medidas de seguridad en el ingreso al edificio. Al salir alrededor de las 20:00 horas, advirtió que había sido sustraída.

La víctima aportó que el presunto autor vestía ropa negra y huyó por calle Buenos Aires.

Tras el llamado al 911, intervino personal de la Comisaría 14ª, mientras que la Oficina Fiscal dispuso las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación.