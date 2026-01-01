Reordenan el tránsito escolar con nuevas dársenas delimitadas

Alvear

20 de Julio - Con el objetivo de mejorar la seguridad vial y ordenar la circulación en una de las zonas educativas con mayor movimiento de la ciudad, la Municipalidad de General Alvear puso en funcionamiento dársenas exclusivas para el ascenso y descenso de estudiantes. Los espacios estarán delimitados con señalización amarilla sobre el costado izquierdo de las calles Ingeniero Lange, Mitre, Roca y Olascoaga.

Con el objetivo de mejorar la seguridad vial y ordenar la circulación en una de las zonas educativas con mayor movimiento de la ciudad, la Municipalidad de General Alvear puso en funcionamiento dársenas exclusivas para el ascenso y descenso de estudiantes. Los espacios estarán delimitados con señalización amarilla sobre el costado izquierdo de las calles Ingeniero Lange, Mitre, Roca y Olascoaga.

La medida forma parte de un trabajo impulsado por el Municipio junto a instituciones educativas y organismos vinculados al tránsito, dando respuesta a un pedido planteado desde hace años por vecinos y comunidades escolares del sector.

El director de la Policía Municipal de Tránsito, Luis Alcaino, explicó que los espacios fueron diseñados para facilitar el acceso de los alumnos a los establecimientos educativos sin afectar la circulación vehicular. “No va a ser un lugar para estacionamiento, sino justamente para el ascenso y descenso de escolares”, señaló.

Asimismo, destacó que la iniciativa apunta a reducir situaciones de riesgo en horarios de alta concentración de vehículos. “Lo que se garantiza es la fluidez vehicular, por lo tanto no va a estar permitida la doble fila”, indicó.

Los supervisores de los distintos niveles educativos, respaldaron esta propuesta orientada a fortalecer la seguridad de estudiantes, docentes y familias en los horarios de ingreso y egreso escolar.

Las dársenas funcionarán exclusivamente en esos momentos del día y forman parte de una experiencia de ordenamiento vial que requiere del compromiso y la conciencia de conductores, ciclistas y peatones, entendiendo que el respeto por las normas es fundamental para prevenir incidentes y proteger a los estudiantes.