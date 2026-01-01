Alvear avanza en la planificación de una gestión integral de residuos

Alvear

21 de Julio - En Casa Salonia se desarrolló una reunión de trabajo entre la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental de la Provincia y representantes de los municipios de General Alvear, San Rafael y Malargüe, con el objetivo de avanzar en la elaboración de los Planes Municipales de Gestión de Residuos, en el marco de la actualización de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

En Casa Salonia se desarrolló una reunión de trabajo entre la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental de la Provincia y representantes de los municipios de General Alvear, San Rafael y Malargüe, con el objetivo de avanzar en la elaboración de los Planes Municipales de Gestión de Residuos, en el marco de la actualización de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

Del encuentro participaron el secretario de Desarrollo y Promoción Departamental, Guillermo Modón; el asesor de Gestión Ambiental, Denis Rabanal; y el director de Gestión y Fiscalización Ambiental de Mendoza, Leonardo Fernández, junto a equipos técnicos de los municipios del sur provincial. El mismo, permitió coordinar acciones y definir lineamientos comunes para fortalecer la gestión de residuos en el sur mendocino, promoviendo una mirada que priorice la recuperación, reutilización y valorización de los materiales.

El asesor de Gestión Ambiental, Denis Rabanal, explicó que el trabajo apunta a consolidar una nueva visión sobre el tratamiento de los residuos. “Estamos trabajando en el armado de los planes municipales con un objetivo claro: pasar de una lógica centrada únicamente en la limpieza a una gestión integral de los residuos, entendiendo que muchos de ellos pueden recuperarse y generar valor”, señaló.

Por su parte, el director de Gestión y Fiscalización Ambiental de Mendoza, Leonardo Fernández, valoró el trabajo que viene desarrollando General Alvear en la materia y remarcó el acompañamiento provincial. “Estamos colaborando con maquinaria y asesoramiento técnico para reacondicionar el relleno sanitario y optimizar la planta de tratamiento de residuos. Son acciones que buscan mejorar la eficiencia de todo el sistema”, afirmó.

Asimismo, Fernández destacó las condiciones del departamento y el compromiso de la gestión local. “Quiero felicitar al Gobierno municipal porque encontramos una ciudad muy limpia. Eso refleja un trabajo sostenido y una gestión comprometida con el ambiente”, expresó.

Tras la reunión, las autoridades realizaron una visita a la Escuela N.º 4-179 El Ceibo, donde se entregó un reconocimiento por su trayectoria en proyectos de educación ambiental. La agenda continuó con un recorrido por la Planta de Clasificación de Residuos y el relleno sanitario, donde se observaron las tareas de acondicionamiento que se ejecutan con una topadora facilitada por el Ministerio de Energía y Ambiente. Finalmente, mantuvieron un encuentro con integrantes de la Cooperativa Anulen Suyai para interiorizarse sobre el trabajo de recuperación y valorización de residuos que se desarrolla en la planta.

Estas acciones forman parte de una estrategia conjunta entre Provincia y Municipio para fortalecer la gestión ambiental, mejorar el tratamiento de los residuos y promover prácticas más sostenibles en beneficio de toda la comunidad.