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Diputados dio sanción definitiva a "Don Luis"

1 de Julio - La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó este miércoles de manera contundente la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto "Don Luis y Otro". Con una amplia mayoría de 37 votos a favor y solo 4 en contra, la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo obtuvo la ratificación legislativa final, quedando formalmente habilitada para iniciar sus actividades de exploración en el sur provincial.