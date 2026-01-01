Extienden el plazo para actualizar el RUT-SIA hasta el 24 de julio

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2 de Julio - El registro actualizado permite acceder a los beneficios previstos por las leyes de Emergencia Agropecuaria, al Fondo Compensador Agrícola y a otros programas de apoyo provincial y nacional.

El Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Contingencias Climáticas, extendió hasta el 24 de julio de 2026 el plazo para renovar el RUT-SIA (Registro de Uso Permanente de la Tierra – Sistema de Información Agrícola). El trámite consiste en actualizar la información sobre los cultivos, la superficie en producción y la titularidad de los establecimientos, requisito indispensable para acceder a distintos beneficios destinados al sector.

Entre ellos se encuentran los previstos por la Ley Provincial de Emergencia Agropecuaria N.º 9083 y la Ley Nacional de Emergencia Agropecuaria N.º 26.509; el acceso al Fondo Compensador Agrícola, que brinda asistencia a productores afectados por granizo y heladas tardías; la posibilidad de adquirir agroquímicos; y los programas extraordinarios de apoyo que la Provincia o la Nación implementen ante pérdidas generalizadas ocasionadas por contingencias climáticas.

Es importante tener en cuenta que los datos declarados en el RUT-SIA constituirán la base oficial para la temporada agrícola 2026-2027. Esto significa que, ante un evento climático adverso —granizo, heladas u otro siniestro—, las tasaciones de daños se realizarán sobre las superficies y los cultivos informados en esta actualización. Por eso, declarar la información de manera precisa constituye una medida de protección económica para el productor.

La Ley Provincial Nº 4438 establece que la inscripción en el RUT-SIA es obligatoria para todos los establecimientos agropecuarios de la provincia y que la información declarada sobre los cultivos tiene carácter de declaración jurada.

¿Cómo realizar el trámite?

Dependiendo de si hubo o no modificaciones respecto del año anterior, el productor debe optar por una de las dos modalidades:

Renovación sin cambios: cuando los cultivos, superficies y datos del titular son los mismos que el año anterior.

Actualización: cuando existe alguna modificación en esa información.

Se puede realizar de dos maneras:

En línea: a través del sitio web de la DCC en www.mendoza.gov.ar/contingencias/

De forma presencial: en las delegaciones y centros receptores del organismo, de lunes a viernes de 8 a 13 hs.

• Oficina General Alvear: (2625) 15643876