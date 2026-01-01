Adriana García es la rectora de la UNCuyo

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23 de Junio - La ex decana de Filosofía y Letras derrotó al oficialista Gabriel Fidel y pondrá fin a más de una década de gestión de Interclaustro en la universidad

Adriana García fue elegida este martes como nueva rectora de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) tras imponerse en el balotaje frente al oficialista Gabriel Fidel. La ex decana de la Facultad de Filosofía y Letras conducirá la casa de altos estudios durante los próximos 4 años. El resultado fue interpretado como una derrota del radicalismo mendocino aliado con el mileísimo.

El radical llamó a García y le reconoció la derrota. El búnker de la peronista, en la Facultad de Educación, fue una fiesta para las 21. En contraste, el búnker de Fidel estuvo completamente vacío lo que refleja la dura derrota que sufrió el radicalismo.

La fórmula que compartió con Ana Sisti logró quedarse con una elección que se definió voto a voto y puso fin a más de una década de gestión del espacio Interclaustro, que gobernaba la universidad desde 2014 con predominancia radical.

García había llegado al balotaje como la principal referente opositora al oficialismo universitario y contó con el respaldo de distintos sectores del peronismo -incluso del kirchnerismo-, agrupaciones independientes y espacios críticos de la actual conducción.

La victoria de García marca un cambio político en la UNCuyo y el regreso de sectores opositores a la conducción de una de las instituciones educativas más importantes de Mendoza.

Durante la campaña, la candidata planteó la necesidad de abrir una nueva etapa en la universidad y sostuvo que la elección definía si la comunidad universitaria optaba por continuar con el mismo rumbo institucional o impulsar una transformación en la gestión.

La nueva rectora asumirá formalmente sus funciones en agosto y tendrá el desafío de conducir una universidad integrada por miles de estudiantes, docentes, graduados y personal de apoyo académico.

Fuente: Diario UNO