Cerraron los retiros voluntarios en el INTA y su personal en Mendoza se achicó en 31 cargos

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1 de Julio - Equivalen al 13% de la planta del INTA, en su mayoría investigadores con 15 años de antigüedad promedio. En el país el ajuste alcanzó a más de 900 trabajadores

La reestructuración de los organismos estatales autárquicos vuelve a poner al INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) bajo la lupa. De hecho, el ajuste pretendido por el gobierno nacional accionó el programa de retiros voluntarios para el personal, que acaba de cerrar con casi 2 de cada 10 empleados que aceptaron su salida.

En Mendoza el panorama es bastante similar. Y se concentró en trabajadores de mayor antigüedad, entre investigadores y personal administrativo de los casi 250 trabajadores del ente técnico agropecuario.

De las 4 Estaciones Experimentales Agropecuarias de INTA en la provincia (Mendoza, Junín, La Consulta y Rama Caída) adhirieron al retiro 31 personas, una cifra equivalente al 13%. Al discriminar unidades, resulta que la más afectada es la Estación Mendoza, ubicada en Luján: más de la mitad del personal que aceptó la oferta para irse trabaja allí.

Al sumar la delegación San Juan, el ajuste se cobró otros 12 cargos, un 30% de todos los empleados que tiene la unidad en la vecina provincia. Así, el ajuste total entre ambas provincias llega a 43 puestos.

Reducir el personal del organismo es resultado de una serie de medidas que el gobierno nacional había empezado a impulsar en 2025. Y sobre el que, pese al freno impuesto por el Congreso a la degradación del INTA y el "tijeretazo" a su presupuesto, la Secretaría de Agricultura y el ministro de Modernización volvieron a insistir.

A la hora del balance, desde el organismo destacan que más que un impacto cuantitativo el programa de retiros voluntarios lo afecta cualitativamente, es decir, en el desarrollo de distintos proyectos.

"En la provincia se ven afectadas líneas de investigación en hongos comestibles, compostaje, ajo semilla libre de virus, biotecnología, frutos secos, forrajes y apicultura, entre otras. También se pierde capacidad en el área de extensión", resumieron.

Del primer análisis surge la pérdida de personal calificado que buscará nuevos rumbos en la actividad privada. Un ejemplo: de los 15 ahora ex trabajadores del INTA Mendoza 8 son profesionales, y entre ellos 4 de ellos cuentan con un doctorado.

De acuerdo a información brindada por delegados gremiales de ATE, hasta los últimos días 905 empleados presentaron sus solicitudes de adhesión a los retiros en todo el país. Y 800 ya aceptaron las condiciones para hacer efectivo el retiro y dejar de trabajar en el INTA.

Son los que adhirieron a las condiciones del programa de retiros, una cantidad equivalente al 16% de la planta repartida entre las distintas estaciones experimentales activas en distintos puntos del territorio nacional.

La apertura del programa de retiros se vincula al pase a disponibilidad de personal de mayor antigüedad que la Secretaría de Agricultura había dispuesto en agosto del 2025. Con la nueva ola de salidas, ahora el INTA se queda con una nómina aproximada de 4.500 trabajadores activos.

Fuente: Diario UNO