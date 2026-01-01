Llora Cuyo, murió Pocho Sosa

Monday, 15 De June De 2026
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La cultura atraviesa una jornada de profundo dolor por la muerte de Carlos Alberto “Pocho” Sosa, una de las figuras más representativas de la música cuyana. El artista falleció a los 82 años y dejó una huella imborrable en la historia artística de Mendoza.
A pedido de la familia de su familia, la Honorable Legislatura de Mendoza realizará una despedida institucional para homenajear al artista. El homenaje se llevará a cabo este domingo entre las 13.30 y las 16.30 en el Salón Rojo de la Legislatura provincial.
Allí, familiares, amigos, artistas, autoridades y vecinos podrán acercarse para darle el último adiós y reconocer su extensa trayectoria y su aporte a la cultura de Mendoza. Por el momento no trascendieron las causas de su fallecimiento, pero el año pasado había sufrido un ACV y se mantenía en resguardo.
La noticia fue confirmada por la vicegobernadora Hebe Casado en sus redes sociales. La funcionaria expresó su pesar por la muerte del cantor y destacó el legado cultural que construyó a lo largo de décadas de trayectoria.
“Con profundo pesar despido a Carlos Alberto ‘Pocho’ Sosa, una de las voces más importantes que ha dado Mendoza y un verdadero embajador de nuestra cultura cuyana”, escribió en su cuenta de X.
“Pocho no fue solamente un cantor. Fue un hombre que dedicó su vida a llevar la tonada, la cueca y las historias de nuestra tierra a cada escenario que tuvo por delante”, sumó.
“Su legado permanecerá vivo en cada tonada, en cada vendimia, en cada encuentro donde alguien vuelva a cantar sus canciones. Porque artistas como Pocho Sosa trascienden el tiempo y se convierten en patrimonio de su pueblo. Hasta siempre, Pocho. Mendoza te recordará cantando”, concluyó.
Fuente: Los Andes.