Las Gladiadoras K-Pop brillaron en el Teatro Antonio Lafalla

Alvear

8 de Junio - Este domingo se presentó “Gladiadoras K-Pop Golden Power” en el Teatro Antonio Lafalla, brindando una jornada repleta de ritmo, color y entretenimiento para toda la familia.

Este domingo se presentó “Gladiadoras K-Pop Golden Power” en el Teatro Antonio Lafalla, brindando una jornada repleta de ritmo, color y entretenimiento para toda la familia.

La directora de Cultura, María Delia Achetoni, destacó que se trató de una propuesta muy esperada por niños, jóvenes y familias del departamento. “Este espectáculo había sido muy pedido por la gente. Fue un éxito total y esperamos que continúen llegando producciones de estas características a nuestro departamento”, expresó.

Por su parte, Rumi, una de las integrantes del elenco, agradeció el afecto recibido por el público alvearense y resaltó el mensaje que transmite la puesta en escena. Más allá de las coreografías y las canciones, señaló que la iniciativa busca fomentar valores como la autenticidad, la confianza personal y el descubrimiento de la fortaleza interior.

La presentación de Gladiadoras K-Pop en General Alvear dejó momentos de entusiasmo, emoción y participación, convirtiéndose en una experiencia disfrutada por personas de todas las edades y consolidando al Teatro Antonio Lafalla como un espacio de referencia para propuestas artísticas de calidad.