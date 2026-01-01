Robaron ruedas y herramientas de un vehículo en Alvear Oeste

Alvear

8 de Junio - Un hombre de 70 años denunció el robo de distintos elementos de su automóvil en una vivienda ubicada sobre calle Marzolina al 300, en Alvear Oeste.

Según informaron fuentes policiales, la víctima constató que autores ignorados sustrajeron una rueda delantera derecha marca Fate, la rueda de auxilio y un gato hidráulico de un Renault Kwid que se encontraba estacionado dentro del inmueble, sin medidas de seguridad.

La causa quedó caratulada como averiguación de hurto.

Por disposición de la Ayudante Fiscal de turno, interviene personal de Investigaciones con el objetivo de identificar a los autores y avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Foto: Archivo