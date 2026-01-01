Rumbo al Mundial, niños y familias disfrutaron del intercambio de figuritas

Alvear

8 de Junio - Durante el fin de semana la Asesoría de Juventud llevó adelante con una excelente convocatoria, el intercambio de figuritas del Mundial 2026. Esta propuesta culminó este domingo en Ciudad, luego de pasar por Bowen, Alvear Oeste y Carmensa.

Durante el fin de semana la Asesoría de Juventud llevó adelante con una excelente convocatoria, el intercambio de figuritas del Mundial 2026. Esta propuesta culminó este domingo en Ciudad, luego de pasar por Bowen, Alvear Oeste y Carmensa.

La actividad reunió a más de 100 niños acompañados por sus familias, quienes compartieron una jornada de intercambio, recreación y encuentro.

La convocatoria superó las expectativas y reafirmó el compromiso del municipio de generar espacios de participación e integración para niños, jóvenes y familias de todo el departamento.