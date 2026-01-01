Detuvieron a un hombre con una bicicleta robada, en pleno centro

Alvear

6 de Abril - El hecho tuvo lugar sobre la Avenida Alvear Este. Tiene 41 años y quedó a disposición de la justicia.

El hecho ocurrió cuando un joven de 19 años de edad se encontraba en un comercio y un sujeto sustrajo su bicicleta rodado 29, que se encontraba apoyada sin medidas de seguridad y se dio a la fuga.

Con las características aportadas, personal policial localizó al sujeto mediante monitoreo de cámaras. Al advertir la presencia policial, abandonó el rodado e intentó huir, siendo aprehendido en el lugar. Se procedió al recupero de la bicicleta y traslado del sujeto a sede judicial.

Intervino Oficina Fiscal de General Alvear.