Cinco instituciones locales recuperaron su funcionamiento legal

Alvear

6 de Abril - La Municipalidad de General Alvear informó la reactivación de cinco instituciones históricas de la comunidad, un proceso que les permitió regularizar su situación jurídica y contable, y que abre nuevas posibilidades de acceso a ayudas económicas y firma de convenios.

La Municipalidad de General Alvear informó la reactivación de cinco instituciones históricas de la comunidad, un proceso que les permitió regularizar su situación jurídica y contable, y que abre nuevas posibilidades de acceso a ayudas económicas y firma de convenios.

Las entidades que reactivaron su funcionamiento son la Unión Vecinal Los Andes, APPROSUR, el Centro Andaluz, la Unión Vecinal Valentina y la iglesia evangélica Dimensión de Vida. En todos los casos, la normalización fue posible a partir del compromiso de sus integrantes y el acompañamiento del Municipio a través del área de Personería Jurídica.

Natalia Castillo, desde esa oficina, explicó: “hoy entregamos cinco personerías que han sido reactivadas en los últimos meses. Son instituciones que han vuelto a la vida jurídica y han podido poner en orden tanto la parte legal (renovación de autoridades) como la parte contable. Esto les permite acceder a beneficios como subsidios municipales, provinciales o nacionales, y también celebrar convenios”.

La funcionaria destacó que algunas de estas organizaciones llevaban más de una década sin actividad formal: “hay entidades con hasta 15 o 16 años de inactividad. Por eso, este proceso requiere tiempo, compromiso y la voluntad de quienes deciden retomar el rol social que cumplen dentro de la comunidad”.

Sobre el procedimiento, detalló: “las personas se acercan a la oficina con la intención de reactivar la institución. A partir de allí se inicia un trabajo de asesoramiento que incluye la reorganización de cargos, recuperación de documentación, realización de asambleas y actualización contable. No es inmediato, pero con constancia se logra”.

Desde las instituciones, también valoraron el acompañamiento de la Municipalidad recibido. Silvia Campos, de la congregación Dimensión de Vida, señaló: “agradecemos el compromiso de la oficina de Personería Jurídica, que nos acompañó para que hoy podamos avanzar, fortalecer nuestro trabajo y cumplir nuestros objetivos”.

En tanto, Ricardo Godoy, de la Unión Vecinal Los Andes, expresó: “hacía 15 años que estábamos inactivos. Nos acercamos, recibimos asesoramiento y con paciencia se pudo lograr. Ahora queda seguir trabajando por el barrio”.

Desde el municipio remarcaron que este tipo de acciones permite fortalecer el entramado social del departamento, promoviendo la participación y el desarrollo de organizaciones que cumplen un rol clave en la vida comunitaria.