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FM Pehuenche
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Alvear
Se celebró en Alvear el Día Mundial de la Actividad Física
6 de Abril - En el marco del Día Mundial de la Actividad Física, que se celebra este lunes, Analía García de Municipio Saludable, junto a la licenciada en Nutrición Celeste Vilches y la doctora Natalia Estrella, especialista en cardiología, hablaron sobre la importancia de esta fecha y abordaron de manera integral la necesidad de incorporar la actividad física, la alimentación equilibrada y los controles de salud como pilares fundamentales para el bienestar general.
Asimismo, informaron que hay distintos programas y propuestas que el municipio ofrece para fomentar la actividad física y mejorar la calidad de vida, se invita a la comunidad a informarse en las dependencias municipales mas cercanas a su domicilio o en el Polideportivo “Deportistas Alvearenses”.