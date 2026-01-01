Alvear

Se celebró en Alvear el Día Mundial de la Actividad Física

6 de Abril - En el marco del Día Mundial de la Actividad Física, que se celebra este lunes, Analía García de Municipio Saludable, junto a la licenciada en Nutrición Celeste Vilches y la doctora Natalia Estrella, especialista en cardiología, hablaron sobre la importancia de esta fecha y abordaron de manera integral la necesidad de incorporar la actividad física, la alimentación equilibrada y los controles de salud como pilares fundamentales para el bienestar general.