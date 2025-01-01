Se realizó la Bendición de los Frutos 2026

Noticias

28 de Febrero - En la celebración de los 90 años de la fiesta mayor de Mendoza, el Polideportivo Municipal de Villa Tulumaya fue el escenario de la ceremonia tradicional y litúrgica en la que agradecemos por los frutos de la tierra.

El Gobernador Alfredo Cornejo llegó al Predio Verde del Polideportivo Municipal de Lavalle en la noche de hoy para participar en la Bendición de los Frutos, la ceremonia que abre el último tramo del calendario vendimial y que este año celebra su 90 aniversario. En el lugar lo recibió el intendente del departamento, Edgardo González.

Vecinos de Villa Tulumaya y visitantes de diferentes rincones de la provincia que acompañan a su reina de la Vendimia departamental en el camino hacia el trono nacional fueron ocupando el espacio verde cuando caía la tarde. A ellos se sumaron visitantes de otras provincias y países, atraídos por el espectáculo, y autoridades del Ejecutivo provincial, la Legislatura, municipios, organismos nacionales y credos religiosos.

Cuando la reina nacional de la Vendimia 2025, Alejandrina Funes Napoletano, y la virreina, Sofía Perfumo, tomaron su lugar en el escenario, ingresaron las candidatas al reinado 2026 y comenzó el espectáculo.

Con textos y dirección de Alicia Casares, La mesa del vino compartido relató con un potente despliegue artístico, cómo la mesa familiar se convierte en símbolo de unión y gratitud, recordando el trabajo de muchas manos y reafirmando que cada alimento es también un acto de amor.

El espectáculo albergó los hitos tradicionales de la celebración. Primero, la bendición a los dones de la tierra, que hicieron los miembros del Consejo Interreligioso de Mendoza, y después, la oración del arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, en presencia de la imagen de la Virgen de la Carrodilla, que culminó una peregrinación de varios días por distintos puntos de Mendoza, en Lavalle.

Ya en el final, el Gobernador Alfredo Cornejo compartió el escenario para realizar los tres golpes de reja llamando a celebrar los frutos del trabajo de los mendocinos.

Fuente: Prensa Gobernación