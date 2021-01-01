El gobierno de Mendoza busca profesionales: abren concursos para cubrir 17 cargos en el Estado

Tuesday, 24 De February De 2026
El gobierno de Mendoza anunció el primer llamado del año para incorporar personal técnico y jerárquico. Las vacantes se distribuyen en tres ministerios y el proceso de inscripción será 100% digital a partir de abril. Conocé los perfiles buscados y los requisitos para postularte.
En un paso hacia la profesionalización de la Administración Pública, el gobierno de Alfredo Cornejo formalizó el llamado a concursos para cubrir 17 cargos vacantes en áreas estratégicas del Ejecutivo. La medida, que se encuadra en la Ley N° 9.015 de ingresos y ascensos, apunta a fortalecer los equipos técnicos de tres carteras fundamentales: Hacienda y Finanzas; Energía y Ambiente; y Educación, Cultura e Infancias (DGE).
A diferencia de otras convocatorias masivas, este llamado tiene un fuerte sesgo profesional, buscando perfiles especializados que van desde la ingeniería hasta el derecho administrativo.
Los puestos de los concursos están distribuidos de la siguiente manera:
