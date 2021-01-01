El gobierno de Mendoza busca profesionales: abren concursos para cubrir 17 cargos en el Estado

Noticias

24 de Febrero - El gobierno de Alfredo Cornejo llamará a concursos para cubrir 17 cargos en distintos organismos de la Administración Pública de Mendoza

El gobierno de Mendoza anunció el primer llamado del año para incorporar personal técnico y jerárquico. Las vacantes se distribuyen en tres ministerios y el proceso de inscripción será 100% digital a partir de abril. Conocé los perfiles buscados y los requisitos para postularte.

En un paso hacia la profesionalización de la Administración Pública, el gobierno de Alfredo Cornejo formalizó el llamado a concursos para cubrir 17 cargos vacantes en áreas estratégicas del Ejecutivo. La medida, que se encuadra en la Ley N° 9.015 de ingresos y ascensos, apunta a fortalecer los equipos técnicos de tres carteras fundamentales: Hacienda y Finanzas; Energía y Ambiente; y Educación, Cultura e Infancias (DGE).

A diferencia de otras convocatorias masivas, este llamado tiene un fuerte sesgo profesional, buscando perfiles especializados que van desde la ingeniería hasta el derecho administrativo.

Los puestos de los concursos están distribuidos de la siguiente manera:

Ministerio de Hacienda y Finanzas: se buscan perfiles vinculados a Ciencias Económicas (Contadores Públicos y estudiantes avanzados).

Ministerio de Energía y Ambiente: la búsqueda se orienta a Ingenieros (Civiles, Hidráulicos, Industriales, en Petróleo y Ambientales), además de Licenciados en Administración.

DGE (Educación): entre los cargos a cubrir destaca la necesidad de profesionales en abogacía para áreas legales del organismo.

Fuente: Diario UNO