Este 17 de enero, Mendoza vuelve a marchar por el agua

Alvear

13 de Enero - El 17 de enero, fecha histórica en la que el General José de San Martín inició el Cruce de los Andes, la Provincia de Mendoza volverá a ser escenario de una nueva gesta en defensa del agua. En General Alvear, organizaciones sociales y vecinos autoconvocados convocan a una marcha desde los cuatro puntos cardinales que confluirá a las 21 horas en el kilómetro cero, frente al monumento al Libertador General San Martín.

Desde la Asamblea del Pueblo, remarcaron que la movilización busca reafirmar que la megaminería metalífera no cuenta con licencia social y exigir a la Justicia que avance con los amparos y acciones de inconstitucionalidad presentados contra los proyectos mineros.



La concentración comenzará a las 20 horas en los siguientes puntos:

Este: Monumento al Agua (Acceso Avenida Alvear Este)

Oeste: Diagonal Jorge Simón y Alem (cancha de Andes)

Norte: Calle Uspallata y Libertador Norte

Sur: Libertador Sur y José Ingenieros



“Seguimos de pie en defensa del agua de Mendoza y los glaciares”, expresaron desde la Asamblea, parte de quienes convocan a toda la comunidad a sumarse a la movilización.

La marcha es impulsada por la Asamblea del Pueblo, Jóvenes por el Agua, Mujeres Autoconvocadas por el Ambiente y vecinos autoconvocados, en el marco de una creciente movilización social contra el avance de los proyectos mineros en la provincia, que se espera sea verdaderamente multitudinaria a lo largo y a lo ancho de la Provincia..