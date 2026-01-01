Este 17 de enero, Mendoza vuelve a marchar por el agua

Wednesday, 14 De January De 2026
Desde la Asamblea del Pueblo, remarcaron que la movilización busca reafirmar que la megaminería metalífera no cuenta con licencia social y exigir a la Justicia que avance con los amparos y acciones de inconstitucionalidad presentados contra los proyectos mineros.
La concentración comenzará a las 20 horas en los siguientes puntos:
Este: Monumento al Agua (Acceso Avenida Alvear Este)
Oeste: Diagonal Jorge Simón y Alem (cancha de Andes)
Norte: Calle Uspallata y Libertador Norte
Sur: Libertador Sur y José Ingenieros
“Seguimos de pie en defensa del agua de Mendoza y los glaciares”, expresaron desde la Asamblea, parte de quienes convocan a toda la comunidad a sumarse a la movilización.
La marcha es impulsada por la Asamblea del Pueblo, Jóvenes por el Agua, Mujeres Autoconvocadas por el Ambiente y vecinos autoconvocados, en el marco de una creciente movilización social contra el avance de los proyectos mineros en la provincia, que se espera sea verdaderamente multitudinaria a lo largo y a lo ancho de la Provincia..