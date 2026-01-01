Comenzó "Atuel Abrazo de Vendimia" en Alvear Oeste

Alvear

11 de Enero - Este sábado dio inicio Atuel Abrazo de Vendimia con un acto realizado en la plaza Manuel Belgrano de Alvear Oeste. La jornada incluyó la presentación de las representantes distritales y la tradicional bendición de los frutos, en el marco de una propuesta que reúne identidad, producción y tradición vitivinícola.

Durante el encuentro fueron presentadas las reinas de Alvear Oeste, El Desvío, San Pedro del Atuel, Costa del Atuel, Bowen y el barrio San Carlos. Cada una de ellas compartió un mensaje vinculado al significado de la Vendimia y al reconocimiento del trabajo de los agricultores del departamento.

La bendición de los frutos se llevó a cabo como parte central del acto, mientras que el golpe de rejas estuvo a cargo de la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Torti, acompañando el inicio formal de las celebraciones vendimiales en General Alvear.

En representación de Alvear Oeste fue presentada Aitana García, de 18 años, estudiante con ingreso a la carrera de Medicina, quien destacó a la Vendimia como una expresión cultural que refleja el esfuerzo y la dedicación de quienes trabajan la tierra, subrayando su valor para la identidad de la comunidad.

Por El Desvío, Dianela Micol Alfonso, de 24 años, arquitecta y profesora de danzas clásicas, señaló que la Vendimia representa el suelo, la identidad y el esfuerzo colectivo, e invitó a la comunidad a vivir y compartir una fiesta que trasciende generaciones.

La representante de San Pedro del Atuel, Lucía Ximena Navarro, de 21 años, gestora judicial y estudiante de Abogacía, expresó su agradecimiento a los agricultores por el trabajo sostenido año tras año en el cultivo de la vid, destacando el respeto y la prosperidad que simboliza esta celebración.

Desde Costa del Atuel, Milagros Gutiérrez, de 19 años, estudiante de la Policía, remarcó el reconocimiento al esfuerzo de los productores que transforman el trabajo cotidiano en una fiesta que identifica a Mendoza y a la región.

La candidata de Bowen, Aixa Ailén Iglesias Rozas, de 20 años, estudiante de Gestión de Empresas, manifestó el orgullo de representar a su distrito y la responsabilidad de transmitir los valores y raíces de su comunidad, vinculando la Vendimia con la historia y el trabajo de su pueblo.

Finalmente, por el barrio San Carlos, Mariana Belén Perra Cucatto, de 19 años, estudiante de Contador Público, agradeció a los vecinos y especialmente a los trabajadores rurales, destacando el esfuerzo diario que sostiene una de las fiestas más representativas del departamento y convocando a la unidad de la comunidad.