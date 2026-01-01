Murió un joven tras un vuelco fatal en Ruta 143

Alvear

10 de Enero - Un accidente vial con desenlace fatal se registró este viernes alrededor de las 19.50, sobre la Ruta Nacional 143, a la altura del kilómetro 314, jurisdicción de la Comisaría 14°.

Según la información oficial, la víctima fue identificada como Anselmo Daniel Farías, de 29 años, quien conducía un Volkswagen Suran y perdió la vida en el lugar del hecho.

De acuerdo a la reseña policial, el joven circulaba de sur a norte cuando, por motivos que se investigan, perdió el dominio del vehículo, lo que provocó un vuelco hacia el lateral este de la calzada. Tras dar varios tumbos, el rodado quedó con las cuatro ruedas hacia arriba y con el frente orientado hacia el sur.

Como consecuencia del violento impacto, el conductor salió despedido del vehículo a unos 20 metros, falleciendo en el lugar.

En el sitio trabajó personal policial y se instruyen las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.