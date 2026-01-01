Robaron una vivienda en Bowen

Alvear

10 de Enero - Un robo a una vivienda fue denunciado este viernes alrededor de las 23.25, en una casa ubicada en calle 22, a unos 700 metros de la Ruta 188.

Según la información oficial, la víctima, identificada como J. S., de 49 años, manifestó que el día anterior, cerca de las 18.30, se retiró de su domicilio y, al regresar horas más tarde, constató que personas desconocidas habían violentado una ventana para ingresar al inmueble.

Del interior de la vivienda sustrajeron un televisor de 43 pulgadas, una notebook y un parlante.

Tras la denuncia, tomó intervención el Ayudante Fiscal en turno, quien dispuso las medidas de rigor para avanzar con la investigación.