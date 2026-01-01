Se presentaron las candidatas a Reina Departamental de Adultos Mayores

Alvear

9 de Enero - Se realizó la presentación oficial de las candidatas a Reina Departamental de Adultos Mayores, en el marco de una fiesta que se llevará a cabo el sábado 17, en el Teatro Antonio Lafalla, a partir de las 21 horas. El evento, que este año se denomina “Latidos de mi tierra”, promete una noche cargada de emoción, espectáculos y reconocimiento a los adultos mayores del departamento.

En este contexto, la actual Reina de Adultos Mayores: Nélida Arancibia, compartió un balance cargado de sentimientos. “Se siente un poco de nervios, porque sé que voy a dejar todos los atributos, pero he sido muy feliz. Viví un año especial siendo reina”, expresó con emoción.

Agradecida por la experiencia vivida, destacó especialmente el acompañamiento de su familia y de quienes la apoyaron durante todo el reinado. “Me emociono. Agradezco a quienes me acompañaron… he cosechado muchísimas experiencias. Gracias al reinado llegamos a lugares y a vivencias que de otro modo no siempre se dan”, afirmó.

Antes de despedirse, dejó un mensaje especial para las nuevas candidatas: “Que disfruten. Es normal tener nervios, como los tengo yo ahora, pero ser Reina del Adulto Mayor es algo hermoso”.

Durante la presentación, la Directora de Familia, Gabriela Arzelan, destacó la importancia del evento y adelantó algunos detalles de la velada: “Esta fiesta va a ser muy linda, como ya se vio el año pasado, porque está llena de sorpresas y de espectáculos”. Además, confirmó la participación del Ballet de Adultos Mayores, que viene ensayando intensamente, y la presencia del artista Ángel Nieto, quien brindará una serenata a la nueva reina que será coronada esa noche.

Por su parte, la Coordinadora del Adulto Mayor, Jorgelina Peralta, brindó detalles sobre las candidatas y el trabajo que desarrollan a lo largo del año. “Tenemos seis candidatas, seis bellas mujeres, muy activas y participativas, que forman parte de las distintas actividades que ofrece