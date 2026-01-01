Otra estafa a un Alvearense tras un engaño telefónico

Saturday, 10 De January De 2026
|►
|Escuchar:
|
Según la información oficial, la víctima, identificada como E.N.A., manifestó que fue contactada telefónicamente por personas que se hicieron pasar por representantes de la empresa Naranja X, quienes mediante engaños lo indujeron a realizar una transferencia de 327.000 pesos.
Posteriormente, al advertir irregularidades en la operación, el damnificado constató que había sido estafado. Interviene la Oficina Fiscal de jurisdicción, que instruye las actuaciones correspondientes.