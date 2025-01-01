Selección alvearense "súper campeona" de handball en el sur 

Thursday, 18 De December De 2025
En la mañana de hoy, en el Polideportivo Deportistas Alvearenses, se realizó un desayuno para agasajar y entregar premios a la Selección Alvearense de Handball tras consagrarse campeona del Torneo Apertura, Clausura y Super 4 de la Liga Sureña de Balonmano, logro que le permitió clasificar al Nacional de Clubes de Menores 2026.
El profesor Carlos Gatica destacó el desempeño del plantel: “los chicos ganaron el Apertura, el Clausura y el Super 4 de forma invicta, logrando una clasificación muy importante al Nacional 2026”, y agregó: “la diferencia estuvo en el juego y en el trabajo que se viene realizando desde hace años”.
Por su parte, el jugador Fausto Sosa, distinguido como jugador destacado, expresó: “fue un año muy lindo, salimos campeones de todo lo que jugamos y lo mejor es haberlo disfrutado con mis compañeros”.
De esta manera, el handball continúa consolidándose como un proyecto deportivo y formativo que posiciona a General Alvear en lo más alto del balonmano regional.