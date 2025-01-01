Selección alvearense "súper campeona" de handball en el sur 

Deportes

17 de Diciembre - En la mañana de este miércoles, en el Polideportivo Deportistas Alvearenses, se realizó un desayuno para agasajar y entregar premios a la Selección Alvearense de Handball tras consagrarse campeona del Torneo Apertura, Clausura y Super 4 de la Liga Sureña de Balonmano, logro que le permitió clasificar al Nacional de Clubes de Menores 2026.

El profesor Carlos Gatica destacó el desempeño del plantel: “los chicos ganaron el Apertura, el Clausura y el Super 4 de forma invicta, logrando una clasificación muy importante al Nacional 2026”, y agregó: “la diferencia estuvo en el juego y en el trabajo que se viene realizando desde hace años”.

Por su parte, el jugador Fausto Sosa, distinguido como jugador destacado, expresó: “fue un año muy lindo, salimos campeones de todo lo que jugamos y lo mejor es haberlo disfrutado con mis compañeros”.

De esta manera, el handball continúa consolidándose como un proyecto deportivo y formativo que posiciona a General Alvear en lo más alto del balonmano regional.