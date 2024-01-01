La AMPAP repudió la represión y las detenciones en las movilizaciones

Friday, 12 De December De 2025
EL COMUNICADO:
Las personas agredidas estaban haciendo uso de su legítimo y constitucional Derecho a la Protesta y a la Libre Expresión. La intervención policial se tradujo en agresión física, lesiones y encarcelamiento de manifestantes, lo que constituye un grave atropello a las libertades democráticas y los derechos humanos.
Exigimos la Inmediata Liberación
Denunciamos que, hasta el momento, se ha confirmado la detención de las siguientes personas:
Renzo Goyano
Facundo Goyano
Santiago Algarrobo
Enzo Puebla
Luis Pinti
Facundo Goya
Ema Garbo
Máximo Astorga
Sol Alex Díaz
Bautista Franco
EXIGIMOS LA INMEDIATA E INCONDICIONAL LIBERACIÓN de todos los detenidos.
Demandamos, asimismo, que el Gobierno garantice sin dilaciones su integridad física y psíquica, proporcionándoles las garantías procesales y los derechos inalienables que asisten a todo ciudadano en un Estado de Derecho.
¡Basta de represión! ¡El agua de Mendoza no se negocia!
Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP)