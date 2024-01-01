La AMPAP repudió la represión y las detenciones en las movilizaciones

Noticias

11 de Diciembre - Desde las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP), manifestamos nuestro más enérgico y absoluto repudio a la violenta represión ejecutada por el actual Gobierno de Cornejo. Esta acción fue perpetrada a través de la fuerza policial contra ciudadanos/as que se manifestaban de forma pacífica frente a las instalaciones del medio de comunicación Canal 9.

EL COMUNICADO:

Las personas agredidas estaban haciendo uso de su legítimo y constitucional Derecho a la Protesta y a la Libre Expresión. La intervención policial se tradujo en agresión física, lesiones y encarcelamiento de manifestantes, lo que constituye un grave atropello a las libertades democráticas y los derechos humanos.

Exigimos la Inmediata Liberación

Denunciamos que, hasta el momento, se ha confirmado la detención de las siguientes personas:

Renzo Goyano

Facundo Goyano

Santiago Algarrobo

Enzo Puebla

Luis Pinti

Facundo Goya

Ema Garbo

Máximo Astorga

Sol Alex Díaz

Bautista Franco

EXIGIMOS LA INMEDIATA E INCONDICIONAL LIBERACIÓN de todos los detenidos.

Demandamos, asimismo, que el Gobierno garantice sin dilaciones su integridad física y psíquica, proporcionándoles las garantías procesales y los derechos inalienables que asisten a todo ciudadano en un Estado de Derecho.

¡Basta de represión! ¡El agua de Mendoza no se negocia!

Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP)