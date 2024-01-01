Refuerzan la respuesta ante incendios para la temporada estival

Noticias

10 de Diciembre - El Plan Provincial de Manejo del Fuego, dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente, reforzó su operación estival con nueva infraestructura y el arribo de un avión hidrante del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, ampliando la capacidad de respuesta en zonas críticas como el piedemonte y el Gran Mendoza.

El Plan Provincial de Manejo del Fuego, dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente, refuerza su capacidad operativa para la temporada estival, con el objetivo de mejorar la rapidez y efectividad de respuesta ante posibles incendios forestales.

Un avión hidrante Aerotractor AT-802, enviado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, arribó al Aeroclub La Puntilla y operará de manera fija en la zona del Piedemonte y el Gran Mendoza. Esta aeronave se suma al helicóptero ya activo en la base de Monte Comán, San Rafael, ampliando la cobertura aérea prevista para los meses de mayor riesgo.

El director del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Diego Martí, explicó: “Esta aeronave viene a dar apoyo a las tareas de combate de incendios. Se suma al helicóptero que ya está operando también en la base de Monte Comán. Y la zona de operación de esta nave, en primera instancia, sería todo lo que es el Gran Mendoza, y en protección principalmente a todo lo que es la zona de Piedemonte”.

En septiembre, la Provincia inauguró la base operativa de La Paz, una infraestructura estratégica destinada a fortalecer la prevención y la respuesta ante incendios en el Este mendocino.

Esta obra integra un programa provincial que contempla también las bases de Monte Comán y Ñacuñán, consolidando una red operativa que mejora la cobertura territorial y la capacidad de intervención.

Recomendaciones para la ciudadanía

El Ministerio de Energía y Ambiente recuerda a la población que, durante los meses de alta temperatura y baja humedad, es fundamental extremar las medidas de prevención. Entre las principales recomendaciones se incluyen:

• Evitar encender fuego en lugares no autorizados. Está prohibido quemar pastizales, basura, lotes, fincas abandonadas, banquinas, acequias, canales, campos incultos y remanentes de siembra.

• No arrojar colillas de cigarrillo ni fósforos encendidos en zonas rurales.

• No tirar basura, envases de vidrio, materiales inflamables u objetos encendidos en rutas y caminos.

• En áreas habilitadas para hacer fuego, como quinchos o campings, asegurarse de extinguir completamente las fogatas.

• Almacenar productos inflamables en lugares ventilados y lejos de fuentes de calor.

• Evitar acumulación de residuos en áreas de trabajo.

• Ante la presencia de personas encendiendo fuego en sitios no habilitados, dar aviso inmediato al 911.