Vendimia 2026: artistas seleccionados para el ensamble de músicos

Friday, 5 De December De 2025
Las audiciones se realizaron el jueves 27 y viernes 28 de noviembre en el Espacio Cultural Julio Le Parc. El jurado, integrado por cinco especialistas y bajo la modalidad de audiciones a ciegas, evaluó a los postulantes y seleccionó a quienes integrarán el ensamble musical de esta edición.
El Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 se llevará a cabo en el Teatro Griego Frank Romero Day el sábado 7 de marzo, mientras que la repetición será el domingo 8 de marzo.
El listado completo: https://informacionoficial.mendoza.gob.ar/educacion-cultura-infancias-dge/noticias-destacadas/resultados-audiciones-musicos-fiesta-nacional-de-la-vendimia-2026-90-cosechas-de-una-misma-cepa/