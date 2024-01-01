Vendimia 2026: artistas seleccionados para el ensamble de músicos

Noticias

5 de Diciembre - El Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, a través de la Dirección de Vendimia y Producción Cultural, informa el resultado de las audiciones de músicos para participar en el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, Noventa cosechas de una misma cepa, propuesta artística dirigida por Pablo Perri y con dirección musical de Julio Edgardo Paíto Figueroa.

Las audiciones se realizaron el jueves 27 y viernes 28 de noviembre en el Espacio Cultural Julio Le Parc. El jurado, integrado por cinco especialistas y bajo la modalidad de audiciones a ciegas, evaluó a los postulantes y seleccionó a quienes integrarán el ensamble musical de esta edición.

El Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 se llevará a cabo en el Teatro Griego Frank Romero Day el sábado 7 de marzo, mientras que la repetición será el domingo 8 de marzo.

El listado completo: https://informacionoficial.mendoza.gob.ar/educacion-cultura-infancias-dge/noticias-destacadas/resultados-audiciones-musicos-fiesta-nacional-de-la-vendimia-2026-90-cosechas-de-una-misma-cepa/