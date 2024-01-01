Es ley el proyecto de extracción de cobre en Uspallata

Noticias

9 de Diciembre - Hubo 29 avales, entre ellos el del Alvearense Walther Marcolini, 6 votos en contra y 1 abstención. Se prevé invertir 600 millones de dólares. Otros 3 proyectos pasaron para la ratificación del Ejecutivo

El Senado de Mendoza aprobó por 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención la ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, permitiendo avanzar en la explotación de cobre en Uspallata. Se trata del primer proyecto cuprífero en condiciones legales para operar en Mendoza después de más de quince años de debate social, político y técnico.

La vicegobernadora Hebe Casado, a cargo del Ejecutivo por la ausencia del gobernador Alfredo Cornejo, presenció la votación desde el recinto. Mientras que el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, estuvo a cargo de la sesión que culminó cerca de las 15.

La defensa del oficialismo: “No existe argumento científico para rechazar la DIA”

El bloque de Cambia Mendoza, impulsor central del proyecto, fue el encargado de cerrar el debate.

Foto: Prensa Senado de Mendoza

La presidenta del bloque, Natacha Eisenchlas, afirmó: “No existe ningún argumento científico para no ratificar la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino. Más de 100 profesionales trabajaron en el informe técnico final que avala este proyecto”.

Eisenchlas defendió el proceso de evaluación ambiental, destacó la participación de organismos públicos y académicos y remarcó que la iniciativa cumple con todos los requisitos legales.

El oficialismo votó en pleno a favor de la explotación del yacimiento de San Jorge, en Uspallata.

Una de las primeras senadoras en tomar la palabra por el oficialismo fue Fernanda Sabadín quien comenzó: "PSJ no es un experimento ni fruto de una improvisación. Es fruto de la inteligencia y el control. Voy a repetir esta palabra, controles".

Luego, comentó que la iniciativa para extraer cobre tuvo reformulaciones en esta nueva presentación, luego de la primera, hace una década y sostuvo que "no utiliza sustancias contaminantes por lo que está en el marco de la Ley 7722".

La médica continuó y remarcó que el proyecto para extraer cobre cuenta con evidencia geológica que respalda que hay reservas del mineral y todo el proyecto "se ajustó al marco jurídico vigente, dando garantías a cada uno de los pasos del proceso".

Por último, argumentó el impacto para el desarrollo de Mendoza con la creación de 3.000 puestos de trabajo directo.

Unión Mendocina también acompañó: mayoría a favor del cobre

La Unión Mendocina se expresó también en mayoría a favor del proyecto PSJ Cobre Mendocino.

El senador Gabriel Pradines anticipó su voto positivo asegurando: “El proyecto cumple con condiciones ambientales súper rigurosas”.

También votaron a favor Martín Rostand, Valentín González, Marcos Quattrini y Ariel Pringles.

En tanto, Flavia Manoni votó en contra y Germán Vicchi estuvo ausente.

Ariel Pringles, de la Unión Mendocina, insistió en que Mendoza no puede perder una oportunidad histórica y dio su aval a la DIA de PSJ Cobre Mendocino.

Bloques unipersonales: un apoyo y un rechazo

Entre los bloques unipersonales:

Armando Magistretti (Partido Demócrata–LLA) votó a favor , aunque pidió que se refuercen los controles estatales hasta la etapa productiva.

(Partido Demócrata–LLA) votó , aunque pidió que se refuercen los controles estatales hasta la etapa productiva. Dugar Chappel (Partido Verde) votó en contra.

El senador peronista independiente Duilio Pezzutti estuvo presente pero se abstuvo.

El voto del peronismo: apoyo decisivo tras informes clave de Irrigación

Aunque en Diputados el peronismo había rechazado el proyecto, en el Senado una parte importante del bloque modificó su postura tras recibir —durante la sesión— informes del Departamento General de Irrigación sobre el manejo del agua y el control ambiental.

Los senadores Mercedes Derrache, Adriana Cano, Mauricio Sat, Pedro Serra y Alejandra Barro votaron a favor, dando un impulso decisivo al resultado final.

La DIA de PSJ Cobre Mendocino despertó pasiones en el recinto este martes. Finalmente, se aprobó por amplia mayoría.

La senadora Mercedes Derrache justificó su acompañamiento con un discurso contundente: “La minería es indispensable para el desarrollo. Frente a la transición energética global, la demanda se multiplica. Queremos minería y debe ser sustentable. No queremos la minería africana de la que hipócritamente el mundo hace uso”.

También enfatizó que la UNCuyo no consideró inviable el proyecto, sino que lo condicionó a una serie de exigencias que deberán cumplirse.

El senador Pedro Serra agregó:“No podemos seguir discutiendo 15 años. El expediente podría haber estado mejor, pero es una decisión política”.

Los votos en contra: argumentos y críticas internas

Votaron en contra del proyecto:

Cristina Gómez

Gerardo Vaquer

Helio Perviú

Félix González

El senador González argumentó:“No es minería sí o minería no. Hemos perdido 15 años entre discusiones y política. Esta DIA está mal, le faltan herramientas y va a terminar judicializada”.

La senadora Gómez fue la primera en anunciar su voto negativo y criticó a sus compañeros de bloque que optaron por acompañar la iniciativa, asegurando que la minería “no resolverá los problemas del interior profundo”.

Operativo policial durante la sesión legislativa

Al inicio de la sesión, desde el exterior del edificio legislativo, periodistas y cronistas coincidieron en que no se había visto un operativo similar en dos décadas. Unos 500 policías se desplegaron entre la Legislatura, el Nudo Vial y el auditorio Ángel Bustelo.

La movilización ambientalista, iniciada en Uspallata el lunes, sumó un grupo manifestantes al llegar al Gran Mendoza y culminó en Plaza Independencia desde las 8:30. Luego de la ratificación legislativa, quienes habían expresado su desacuerdo a PSJ Cobre Mendocino se retiraron.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

La Legislatura habilitó la segunda etapa del Distrito Minero Occidental

En la misma jornada, el Senado dio luz verde a un proyecto clave: la incorporación de las Declaraciones de Impacto Ambiental de 27 iniciativas de exploración minera en el Distrito Minero Occidental II de Malargüe.

La votación se resolvió también por 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención, y fue girada al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Estas iniciativas forman parte de la segunda etapa de Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) y fueron definidas tras un proceso que incluyó:

una audiencia pública de dos días,

de dos días, talleres participativos,

visitas técnicas al proyecto PSJ,

análisis de organismos provinciales y nacionales,

evaluaciones de la UNCuyo.

Los proyectos aprobados incluyen: Cuprum, El Destino, Mercedes (Huanquimeleo), Mercedes (Mariano), Mercedes (14 de febrero), Mercedes North, Pampa, Tango, Chamamé, Alicia, Clotilde, Elisa, Excalibur, La Victoria, Sofi, Titán, Tordillo, Lucero, Malargüito, PAS, Qatar, Villagra, Belluno, Roma, Veneto, Angélica, Malargüe West y Sierra Azul.

Con estas nuevas aprobaciones, Malargüe alcanzará 65 proyectos de exploración minera en actividad.

Regalías minerías y Fondo de Compensación Ambiental

Durante la misma sesión, el Senado provincial otorgó sanción definitiva al proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que fija el régimen jurídico para la percepción, cálculo, control y distribución de las regalías mineras en Mendoza.

La iniciativa fue aprobada por 30 votos a favor y 6 en contra, y se alinea con la Ley Nacional 24.196 de Inversiones Mineras y la adhesión provincial vigente.

El nuevo marco regula cómo se determinan las regalías derivadas de la explotación de recursos minerales, establece mecanismos de trazabilidad en toda la cadena productiva y destina parte de los fondos a los municipios que se adhieran al régimen.

Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, celebrando la aprobación de PSJ Cobre Mendocino y Distrito Malargüe II.

Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Las regalías se determinarán aplicando los porcentajes establecidos sobre el valor “boca mina”, conforme a la Ley 24.196 y su reglamentación.

La alícuota general será del 3% del valor del mineral. Para los proyectos que no hayan iniciado la construcción de la etapa de explotación antes de la entrada en vigencia de la Ley, se prevé una alícuota progresiva y móvil, que no podrá superar el 5%, según establezca la reglamentación.

La norma también contempla reducciones, exenciones parciales y regímenes diferenciales para promover proyectos con agregado de valor local, tecnologías limpias, obras de infraestructura con impacto social, o cumplimiento de estándares ambientales y de inclusión social y de género.

Por último, la Cámara Alta también dio el aval definitivo y pasó para la ratificación del Ejecutivo al Fondo de Compensación Ambiental: Se trata de una herramienta destinada a fortalecer el desarrollo sustentable mediante la recomposición, mitigación o atención urgente frente a situaciones de daño ambiental. La votación fue de 30 votos afirmativos y 6 negativos.

Los recursos de este Fondo podrán utilizarse para la restauración o mitigación de daños de incidencia colectiva cuando los responsables sean insolventes o no estén determinados; para compensar áreas afectadas por actividades industriales; para intervenir en emergencias ambientales; y para ejecutar obras de recomposición ecológica que beneficien a comunidades impactadas.

Fuente: Diario UNO