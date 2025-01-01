Alvear Oeste celebró el cierre de los Talleres Municipales

Alvear

1 de Diciembre - El sábado por la tarde se realizó el cierre de los Talleres Municipales de Alvear Oeste, una jornada que reunió a talleristas, alumnos, familias e instituciones educativas que acompañaron el desarrollo del ciclo 2025. Durante el encuentro se expusieron trabajos, se realizaron demostraciones y se compartió el resultado del aprendizaje adquirido a lo largo del año.

El sábado por la tarde se realizó el cierre de los Talleres Municipales de Alvear Oeste, una jornada que reunió a talleristas, alumnos, familias e instituciones educativas que acompañaron el desarrollo del ciclo 2025. Durante el encuentro se expusieron trabajos, se realizaron demostraciones y se compartió el resultado del aprendizaje adquirido a lo largo del año.

La delegada Jimena García destacó la importancia de estas propuestas formativas que impulsan oficios y actividades recreativas en el distrito. “Muy contentos por cada uno de los talleristas y alumnos”, afirmó.

Entre las muestras presentadas estuvo el Taller de Pintura, a cargo de Victoria Veneruzzo, quien remarcó el trabajo sostenido de sus alumnos: “hemos tenido un año hermoso”, dijo al presentar las obras realizadas por el grupo.

El distrito cuenta con 12 talleres municipales, además del acompañamiento del CEBJA y el CCT GOICO, que también participaron del cierre. La jornada permitió visibilizar la diversidad de propuestas y el crecimiento en la matrícula con respecto al año anterior.

La delegada adelantó que las inscripciones para el próximo ciclo podrán realizarse en la Delegación de Alvear Oeste de lunes a viernes, y los talleres retomarán su actividad en abril de 2026.