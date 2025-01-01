Continúa la limpieza detrás del Polideportivo y piden a los vecinos no arrojar basura

Alvear

1 de Diciembre - La Municipalidad solicita la colaboración de los vecinos para mantener limpia la continuidad de Avenida Alvear Oeste

La Municipalidad de General Alvear reiteró el pedido a la comunidad para que evite arrojar basura en el sector donde se desarrolla la continuidad de Avenida Alvear Oeste, un área en proceso de acondicionamiento para integrarse al futuro acceso a la costanera del río.

El director de Servicios Públicos, Mauricio Martínez, explicó que el equipo municipal realiza tareas de saneamiento y recolección manual de residuos, pero se detectan depósitos clandestinos en horarios nocturnos. “Necesitamos que los vecinos acompañen este proyecto. Encontramos basura nuevamente en un espacio donde se está trabajando y donde se busca generar un lugar de uso comunitario. Es importante que cualquier conducta indebida sea informada para intervenir a tiempo”, sostuvo.

Martínez señaló que el Municipio instalará cámaras de seguridad para identificar a quienes arrojan residuos y que las sanciones serán definidas por el área Legal. También informó que se avanzará con la forestación del sector mediante plantas en maceta.

Por su parte, el director de Turismo, Gustavo García, destacó que este desarrollo será un punto de acceso al río y un espacio destinado tanto a vecinos como visitantes. Subrayó que, pese a las limpiezas previas, el vuelco de residuos continúa siendo un problema. “Pedimos responsabilidad. Este proyecto requiere el compromiso de toda la comunidad para poder mantenerlo en buenas condiciones”, afirmó.

García adelantó que en aproximadamente dos semanas se colocarán sombrillas, quinchos y churrasqueras, una vez finalizada la obra del puente de riego, lo que permitirá habilitar el área para el uso recreativo.