Charla informativa sobre la nueva carrera de Guardavidas en General Alvear

Alvear

27 de Noviembre - En el Polideportivo Deportistas Alvearenses, se llevó adelante una charla informativa para aquellos interesados en cursar la carrera de Guardavidas de la Universidad Juan Agustín Maza, que se incorporará a la oferta educativa local.

En el Polideportivo Deportistas Alvearenses, se llevó adelante una charla informativa para aquellos interesados en cursar la carrera de Guardavidas de la Universidad Juan Agustín Maza, que se incorporará a la oferta educativa local.

El director de Deportes, Alberto Gómez, destacó la importancia de esta formación: “es una necesidad y siempre trabajamos con la intención de generar seguridad para nuestros habitantes”.

La jornada estuvo encabezada por Esteban Marchese, referente de la carrera, quien explicó que la propuesta tiene 12 meses de cursado, modalidad semipresencial y está destinada a personas mayores de 18 años con secundario completo. “Traer esta formación al municipio es algo muy bueno, no solo para la seguridad acuática, sino también por las posibilidades laborales”, señaló.

Marchese agregó que el título tiene validez en toda la provincia, el país y puede contar con apostillado internacional. También resaltó la importancia de avanzar en normativas locales: “hoy no debería haber un natatorio sin un guardavidas; una ordenanza que respalde a estos profesionales es fundamental”.

La capacitación continuará con próximas instancias de información para quienes deseen sumarse a esta nueva oportunidad educativa. Para más información e inscripciones: deportes@umaza.edu.ar.