AJEDREZ: Finalizo la Liga Infantil Alvearense 2025, con Mattus, Cornejo y Pimentel en el Podio

Deportes

21 de Noviembre - En un final verdaderamente de película, se jugó el 4º torneo de la Liga anual que reúne a niños y niñas de Escuelas del departamento, y de la Carlos María es el Campeón.

Tras un año de competencia muy pareja, el final tuvo ribetes apasionantes y se definió por muy poquitos puntos.

Campeón anual, se consagró Jonatan Mattus, de la Escuela Carlos María de Alvear, que logró retener el título de 2024, con 54 unidades. Como premio, además de diplomas, trofeos, y medallas, obtuvo una plaza para disputar el Torneo Faraón 2025.

Sub Campeón 2025, con 52 puntos, finalizó Pablo Cornejo, de la Escuela Capital Federal, de gran nivel, que dio pelea en cada uno de los torneos.

En el tercer escalón del Podio, cerró otra de las grandes promesas del “juego ciencia” departamental, León Pimentel, de la Escuela Carlos María de Alvear, con 50 puntos, enmarcando una tremenda temporada.

Tabla General de la Liga Infantil, Principales posiciones, jugados los 4 torneos que la componen:

1º Jonatan Mattus (Esc. Carlos María de Alvear) 54 Pts

2º Pablo Cornejo (Esc. Capital Federal) 52 Pts

3º León Pimentel (Esc. Carlos María de Alvear) 50 Pts

4º León Don Picco (Esc. Constancio C. Vigil) 29 Pts

5º Román Alfano (Mater Christi) 23 Pts

6º Gael Arrieta (Esc. Carlos María de Alvear) 11 Pts

7º Franco Cerda (Esc. Miguel de Azcuénaga) 10 Pts

8º Santiago Durán (Colegio Santo Tomás) 10 Pts

9º Ulises González (Esc. Municipal) 10 Pts

11º Ignacio Martínez (Esc. Miguel de Azcuénaga) 9 Pts

11º Gabriel Rivas (Esc. Miguel de Azcuénaga) 9 Pts

12º Ignacio González (Mater Christi) 8 Pts

13º Nicolás Blanco (Colegio San Martín) 6 Pts

14º Faustino Barrera (Esc. Carlos María de Alvear) 5 Pts

15º Juan Antonio Durán (Colegio Santo Tomás) 4 Pts