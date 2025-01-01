AJEDREZ: Finalizo la Liga Infantil Alvearense 2025, con Mattus, Cornejo y Pimentel en el Podio

Friday, 21 De November De 2025
Campeón anual, se consagró Jonatan Mattus, de la Escuela Carlos María de Alvear, que logró retener el título de 2024, con 54 unidades. Como premio, además de diplomas, trofeos, y medallas, obtuvo una plaza para disputar el Torneo Faraón 2025.
Sub Campeón 2025, con 52 puntos, finalizó Pablo Cornejo, de la Escuela Capital Federal, de gran nivel, que dio pelea en cada uno de los torneos.
En el tercer escalón del Podio, cerró otra de las grandes promesas del “juego ciencia” departamental, León Pimentel, de la Escuela Carlos María de Alvear, con 50 puntos, enmarcando una tremenda temporada.
Tabla General de la Liga Infantil, Principales posiciones, jugados los 4 torneos que la componen:
1º Jonatan Mattus (Esc. Carlos María de Alvear) 54 Pts
2º Pablo Cornejo (Esc. Capital Federal) 52 Pts
3º León Pimentel (Esc. Carlos María de Alvear) 50 Pts
4º León Don Picco (Esc. Constancio C. Vigil) 29 Pts
5º Román Alfano (Mater Christi) 23 Pts
6º Gael Arrieta (Esc. Carlos María de Alvear) 11 Pts
7º Franco Cerda (Esc. Miguel de Azcuénaga) 10 Pts
8º Santiago Durán (Colegio Santo Tomás) 10 Pts
9º Ulises González (Esc. Municipal) 10 Pts
11º Ignacio Martínez (Esc. Miguel de Azcuénaga) 9 Pts
11º Gabriel Rivas (Esc. Miguel de Azcuénaga) 9 Pts
12º Ignacio González (Mater Christi) 8 Pts
13º Nicolás Blanco (Colegio San Martín) 6 Pts
14º Faustino Barrera (Esc. Carlos María de Alvear) 5 Pts
15º Juan Antonio Durán (Colegio Santo Tomás) 4 Pts