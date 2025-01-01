Reconocimiento a deportistas alvearenses por su destacada labor durante el año

Deportes

6 de Noviembre - Esta mañana, en las instalaciones del Polideportivo Deportistas Alvearenses, la Dirección de Deportes del municipio organizó un desayuno y reconocimiento a los atletas que representaron al departamento en distintas competencias a lo largo del año.

El encuentro tuvo como objetivo agradecer y destacar el esfuerzo de quienes, con dedicación y compromiso, llevaron el nombre de General Alvear a diferentes torneos provinciales, nacionales e internacionales.

El director de Deportes, Alberto Gómez, expresó: “estamos agasajando a algunos de los deportistas que representan a nuestro departamento. Hoy nos acompañaron atletas de distintas edades, como el triatleta Fernando Di Rosso, además de un grupo de jugadores de handball de la Escuela Municipal, que fueron seleccionados para integrar la Selección Sanrafaelina y participarán en el Nacional de Handball la próxima semana en Bariloche.”

Gómez también mencionó la participación de jugadores de ajedrez que se consagró Campeón de un importante torneo internacional por equipos, donde obtuvieron excelentes resultados, incluyendo un campeón. Asimismo, destacó a tres jóvenes que superaron las etapas selectivas para los Juegos Binacionales, a realizarse en Talca, región del Maule, en las disciplinas de ciclismo y atletismo.

“Son procesos exigentes, pero ellos lo han logrado. También contamos con referentes del atletismo que alcanzaron muy buenas marcas en los Juegos Evita y en torneos de nivel nacional”, agregó el funcionario.

Durante el desayuno, los deportistas compartieron sus experiencias y dialogaron con el equipo de la Dirección de Deportes sobre los desafíos de cada disciplina. Gómez señaló que este tipo de encuentros busca valorar el esfuerzo individual y colectivo, además de motivar a la comunidad a practicar actividad física de manera constante.

“Esto es un gesto de reconocimiento hacia quienes se esfuerzan día a día. Queremos incentivar a más personas, jóvenes y adultas, a sumarse al deporte. Además, estamos trabajando en un censo deportivo que nos permitirá conocer mejor la realidad local y acompañar de manera más efectiva a cada disciplina”, explicó.

Finalmente, Gómez adelantó que la Dirección de Deportes continuará realizando este tipo de encuentros a medida que se concreten nuevos logros, “no podemos reunir a todos al mismo tiempo, pero seguiremos convocando a los deportistas conforme surjan nuevos resultados, porque creemos que cada uno merece ser reconocido.”

Con esta iniciativa, el municipio reafirma su compromiso con el desarrollo del deporte alvearense, apoyando a quienes representan con orgullo al departamento en cada competencia.