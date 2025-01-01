AJEDREZ: Con 1.000.000 en Premio, llegan la nueva IX edición del “Abierto de Gral. Alvear” y la VIII “Copa Faraón

Deportes

28 de Octubre - Entre el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre se disputará en General Alvear la IX Edición del Abierto y la VIII de la Copa Faraón, dos torneos que atraen año tras año la atención de grandes jugadores de la región.

Organizado por la Escuela Municipal y la Agrupación Alvearense de Ajedrez, con el respaldo de la Direcciones de Deportes, de Educación, de Turismo y de Cultura de la Municipalidad de General Alvear y empresas del medio, durante el último fin de semana del mes, se llevarán a cabo los certámenes que generarán que los ojos de los ajedrecistas de la región se centren en lo que suceda sobre los tableros Alvearenses.

La IX edición del “Abierto de General Alvear”, regresará al mítico multiespacio Cultural Bodega Faraón, y se jugará a un ritmo de 25 minutos + 10 segundos de incremento por jugador, y comenzará el sábado 29 desde las 14:30 horas, finalizando el domingo por la tarde. Repartirá $1.000.000 en efectivo, trofeos y medallas.

Por otra parte, la VIII “Copa Faraón”, también se disputará en la Bodega, a un ritmo de 3 minutos + 2 segundos de incremento por jugador. Comenzará el sábado a las 19:00 horas, y entregará premios en efectivo, medallas y trofeos.

Vale aclarar, que tras la Copa, los competidores mayores de 18 años, podrán disfrutar de una completa degustación de vinos del Sur Mendocino, y el show artístico de Facundo Gelvez.

Si bien faltan días y se espera la confirmación de grandes jugadores, se sabe que participarán entre otros, el Maestro Internacional Cordobés Guillermo Soppe, el Maestro FIDE Correntino Daniel Pérez, la Maestra Internacional Puntana Guadalupe Besso y el Maestro FIDE Neuquino Daniel Pacheco, entre otros fantásticos jugadores que ya conocen nuestras tierras y han sido ganadores en ocasiones anteriores.

El Profesor Sebastián Lieby, de la Escuela Municipal, aseguró que no es necesario ser un experto para poder inscribirse y que muchos de los mejores exponentes del ajedrez infantil y juvenil del departamento, dirán presente.

Para consultas, pueden comunicarse al 2625597332. Inscripción: https://sites.google.com/view/torneo-ajedrez-alvear/inicio