REGIONAL AMATEUR: Pacífico venció a Pedal

Por la segunda fecha de la Zona 5 de la Región Cuyo, Pacífico venció 2-1 a Deportivo Pedal, de San Rafael, en el “Gigante” de Avenida Libertador Norte.
Sebastián Olmedo puso en ventaja al local, mientras que el alvearense Alfio Lorenzo, lo igualó a los 94' y cuando todo parecía quedar en tablas, Mateo Vignolo le dio la victoria al “Lobo”, a los 98.
Tabla de Posiciones - Zona 5 – Torneo Regional Amateur:
1º SC Pacífico 6 Pts
2º D. Pedal 3 Pts
3º CA Villa Atuel 3 Pts
4º Vialidad Nacional 0 Pts