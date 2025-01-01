Ingresar

REGIONAL AMATEUR: Pacífico venció a Pedal

3 de Noviembre - Por la segunda fecha del torneo Regional, el “Lobo” se impuso 2-1 ante el elenco Sanrafaelino.

Por la segunda fecha de la Zona 5 de la Región Cuyo, Pacífico venció 2-1 a Deportivo Pedal, de San Rafael, en el “Gigante” de Avenida Libertador Norte.

Sebastián Olmedo puso en ventaja al local, mientras que el alvearense Alfio Lorenzo, lo igualó a los 94' y cuando todo parecía quedar en tablas, Mateo Vignolo le dio la victoria al “Lobo”, a los 98.

 

Tabla de Posiciones - Zona 5 – Torneo Regional Amateur:

SC Pacífico 6 Pts

D. Pedal 3 Pts

CA Villa Atuel 3 Pts

Vialidad Nacional 0 Pts

por Miguel Lieby