REGIONAL AMATEUR: Pacífico venció a Pedal

3 de Noviembre - Por la segunda fecha del torneo Regional, el “Lobo” se impuso 2-1 ante el elenco Sanrafaelino.

Por la segunda fecha de la Zona 5 de la Región Cuyo, Pacífico venció 2-1 a Deportivo Pedal, de San Rafael, en el “Gigante” de Avenida Libertador Norte.

Sebastián Olmedo puso en ventaja al local, mientras que el alvearense Alfio Lorenzo, lo igualó a los 94' y cuando todo parecía quedar en tablas, Mateo Vignolo le dio la victoria al “Lobo”, a los 98.

Tabla de Posiciones - Zona 5 – Torneo Regional Amateur:

1º SC Pacífico 6 Pts

2º D. Pedal 3 Pts

3º CA Villa Atuel 3 Pts

4º Vialidad Nacional 0 Pts