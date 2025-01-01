Alvear se prepara para la gran final del Rally Cross-Country 2025

Deportes

2 de Noviembre - Del 6 al 9 de noviembre, General Alvear será sede de la última fecha del Campeonato Oficial 2025 de Rally Cross-Country La Encrucijada, evento que marcará el cierre de una temporada intensa y cargada de adrenalina.

En la mañana de este viernes, en el autódromo municipal, la organización junto al director de Turismo, Gustavo García, brindaron detalles de la competencia que reunirá a pilotos de distintos puntos del país y convocará a cientos de aficionados al deporte motor.

El responsable del evento, Hugo Balada, explicó que todo comenzará el jueves 6 de noviembre a las 13:30 con el prólogo clasificatorio, que se desarrollará en el autódromo con entrada libre y gratuita. “Invitamos a todos los vecinos de Alvear y zonas cercanas a acercarse. El prólogo es clasificatorio para el orden de largada, pero no suma tiempos a la carrera. La actividad se extenderá hasta las 16, y a las 19:30 se organizará la ubicación de los vehículos en el centro para la largada simbólica, prevista para las 21”, detalló Balada.

El viernes 7 se disputará el primer especial de 150 kilómetros, con inicio en la zona de Carmensa-Los Toldos. Los competidores atravesarán los salitrales y pampas alvearenses, pasando por Soitué, Cerro Los Chanchos y el cauce del río Los Toldos. Ese mismo día, por la noche, se vivirá una prueba cronometrada nocturna de 35 kilómetros entre Soitué y Carmensa, una propuesta inédita en General Alvear.

La acción continuará el sábado 8, con una etapa de más de 250 kilómetros, recorriendo nuevamente el cauce del río Los Toldos, Agua de los Pajaritos y Los Leones, para luego internarse en las dunas del Nihuil. El cierre de esta extensa jornada será en la ruta provincial 184.

Finalmente, el domingo 9 de noviembre se completará el último especial, denominado Carmensa-Carmensa, de aproximadamente 50 kilómetros, con largada y llegada en la zona de la arena, donde se espera gran presencia de público.

Balada destacó las características del departamento para este tipo de competencias: “General Alvear ofrece una diversidad de terrenos impresionante. De hecho, los organizadores de una fecha del Mundial de Rally.