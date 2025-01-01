Regresaron los deportistas que participaron en el Mundial de Taekwondo ITF

Deportes

22 de Octubre - El secretario de Gobierno de la Municipalidad de General Alvear, Fabio Gómez Parra, recibió este miércoles a Leandro Flores, Gonzalo Freite e Isaac Barrera, representantes alvearenses que participaron en el Campeonato Mundial ITF Unión de Taekwondo, realizado en el Microestadio Malvinas Argentinas del Club Argentinos Juniors, en Buenos Aires.

El evento reunió a más de 1.200 competidores de más de 20 países, entre ellos Rusia, Bélgica, México, Polonia, España, Etiopía, Costa Rica y Estados Unidos, entre otros.

Durante la conferencia desarrollada en la Intendencia, Gómez Parra destacó la relevancia del encuentro y el compromiso del municipio con todas las disciplinas deportivas: “tenemos la grata visita de los chicos que compitieron en Buenos Aires, en un mundial de taekwondo. Es importante visibilizar estos deportes, porque cumplen una función muy valiosa en la contención y formación de los jóvenes. Desde la Municipalidad buscamos acompañar y proyectar su crecimiento, también en localidades como Carmensa, para que más chicos se sumen y encuentren en el deporte un espacio de desarrollo”, expresó el funcionario.

Por su parte, el profesor Leandro Flores, referente local de taekwondo, valoró la posibilidad de representar a Alvear en una competencia internacional y subrayó el trabajo social que realiza desde su escuela, “hace casi cinco años que vengo enseñando esta disciplina. No se trata solo de lo deportivo, sino también de transmitir valores e inclusión. Trabajamos para contener a los chicos, alejarlos de las adicciones y darles una oportunidad a través del deporte. Participar en el mundial fue posible gracias al esfuerzo de todos, al apoyo del municipio y de particulares”, señaló.

Flores viajó junto a dos de sus alumnos, entre ellos Gonzalo Freite, quien obtuvo el subcampeonato mundial en su categoría. El joven de 17 años, oriundo de Isla Gorostiague, compartió su experiencia: “fue mi primera vez en un mundial, una experiencia muy linda. A pesar de que tenía una fractura en la clavícula, pude competir en tres combates y llegar a la final. El taekwondo me cambió mucho, me dio disciplina y me ayudó a mantenerme enfocado”, comentó.

El encuentro con los deportistas permitió no solo reconocer su desempeño, sino también reafirmar el acompañamiento de la Municipalidad a todas las disciplinas deportivas del departamento, entendiendo que el deporte es una herramienta de inclusión, superación y formación personal.