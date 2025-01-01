Se corrió la 7ª fecha de las Categorías Tradicionales en el "Víctor García"

Deportes

20 de Octubre - Este domingo 19 de octubre, el Autódromo Víctor García de General Alvear fue sede de una gran jornada de automovilismo con la realización de la 7ª fecha de las Categorías Tradicionales. El evento contó con la participación de las divisionales 850, Fórmula 1100, TC Juniors, Sport 4, TC Tradicional y Monomarca Fiat, reuniendo a una gran cantidad de pilotos y aficionados al deporte motor.

La actividad se desarrolló con normalidad, luego de haber sido reprogramada la semana anterior por cuestiones organizativas vinculadas a la coincidencia con otras competencias regionales. "La tuvimos que postergar el otro fin de semana porque había actividad en el Cuyano, y cuando eso ocurre no se puede correr", explicó Mauricio Olguín, subdirector de Deportes de la Municipalidad de General Alvear.

Olguín destacó el esfuerzo realizado en los días previos para acondicionar la pista, que presentó buenas condiciones a pesar de las altas temperaturas. “Entre carrera y carrera se está regando porque con el calor la pista se seca muy rápido, y eso complica mucho. Por eso es fundamental el trabajo que se hizo durante la semana con el personal de servicios públicos, los camiones regadores y toda la maquinaria que se necesita”, agregó.

La competencia fue la última de la temporada en suelo alvearense, debido a las condiciones climáticas que se esperan en los próximos meses. El funcionario municipal agradeció la respuesta de los competidores y el respaldo constante del público local. “Como siempre, la gente de Alvear acompaña. La asistencia de los pilotos siempre está, y esta fecha no fue la excepción. Esperamos que todo se desarrolle de la mejor manera y que el público disfrute de una buena jornada de automovilismo”, expresó.