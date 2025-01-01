Fiesta de las Colectividades en Bowen: un encuentro con la diversidad

Alvear

19 de Octubre - La plaza San Martín volvió a ser escenario de la Fiesta de las Colectividades, organizada por el Museo del Inmigrante y la Dirección de Cultura. Vecinos y visitantes disfrutaron de una noche con música, danzas y sabores típicos de distintas comunidades.

Actuaron la Banda y el Ballet Municipal, además de un ballet folclórico chileno invitado. También hubo feria de artesanos y una variada propuesta gastronómica.

La directora de Cultura, María Delia Achetoni, destacó que el objetivo es “mantener viva la memoria de los inmigrantes que ayudaron a construir nuestra comunidad”.

Entre los participantes estuvo Karim, representante de la colectividad libanesa, quien valoró el espacio: “Mostramos nuestra cultura a través de la comida, es una forma de contar quiénes somos y de mantener nuestras tradiciones”.

La celebración reafirmó el espíritu diverso y comunitario que caracteriza a Bowen.