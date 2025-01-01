Fiesta de las Colectividades en Bowen: un encuentro con la diversidad

Monday, 20 De October De 2025
|►
|Escuchar:
|
Actuaron la Banda y el Ballet Municipal, además de un ballet folclórico chileno invitado. También hubo feria de artesanos y una variada propuesta gastronómica.
La directora de Cultura, María Delia Achetoni, destacó que el objetivo es “mantener viva la memoria de los inmigrantes que ayudaron a construir nuestra comunidad”.
Entre los participantes estuvo Karim, representante de la colectividad libanesa, quien valoró el espacio: “Mostramos nuestra cultura a través de la comida, es una forma de contar quiénes somos y de mantener nuestras tradiciones”.
La celebración reafirmó el espíritu diverso y comunitario que caracteriza a Bowen.