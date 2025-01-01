Iniauguraron nuevos servicios de salud para el Barrio San Carlos

Alvear

18 de Septiembre - En la mañana de este jueves, el jefe del Área Departamental de Salud, Marcos Domenech, encabezó la presentación de nuevos servicios sanitarios en la oficina municipal del Barrio San Carlos, acompañado por la encargada de dicha delegación, Paola Ordoñez. La actividad marcó un avance en el fortalecimiento del sistema de salud local, especialmente en una zona con alta densidad poblacional y creciente demanda asistencial.

Durante el acto, Ordoñez expresó su entusiasmo por las mejoras impulsadas, “hemos querido aportar cosas buenas al barrio y, bueno, entre las cosas que teníamos es el tema de la salud, ¿no? Es tan importante para nuestro barrio el cuidado de nuestra comunidad y, bueno, en eso estamos trabajando muy firme”, declaró la funcionaria.

Por su parte, Domenech destacó la importancia estratégica del Barrio San Carlos, tanto por su ubicación como por su historia dentro del sistema de salud alvearense, “es una zona del centro de la ciudad y a veces queda esa disyuntiva si pertenece al hospital, al centro de salud, y, bueno, desde hace años que venimos trabajando en conjunto, como nunca, con el Hospital Enfermeros Argentinos y con el municipio. Creemos que la salud de General Alvear es una sola, y queremos hacernos cargo del servicio en esta gran barriada”, señaló.

Entre los anuncios más relevantes, Domenech informó la incorporación de un agente sanitario fijo, que se instalará en el centro de salud del barrio para atender las demandas y brindar asistencia permanente.

“La gente es el primer eslabón de nuestra cadena de salud. La verdad que la fortaleza que tenemos en el área sanitaria son los agentes sanitarios, así que poder contar con Mónica es una alegría enorme”, subrayó.