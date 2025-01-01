Más de 20 mil personas marcharon por la universidad pública en Mendoza

Noticias

17 de Septiembre - En consonancia con la convocatoria nacional, la sociedad mendocina se volcó a las calles para participar de la Tercera Marcha Federal Universitaria, dando muestras de solidaridad con la defensa de la educación pública. En el acto en la Plaza Independencia, se celebró el rechazo al veto presidencial y se ratificó la necesidad de la Ley de Financiamiento para las universidades.

Bajo la consigna de defender la educación pública y la ciencia, y en sintonía con las manifestaciones realizadas en cada ciudad o provincia del país donde hay universidades públicas, más de 20 mil mendocinos y mendocinas se sumaron a la Tercera Marcha Federal Universitaria convocada por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO).

La rectora Esther Sanchez encabezó la masiva movilización, acompañada por el vicerrector Gabriel Fidel, decanos, decanas, vicedecanos y vicedecanas de todas las facultades, integrantes del Consejo Superior y de los Consejos Directivos, autoridades de los Institutos y de las escuelas preuniversitarias.

La columna se desplazó desde el ingreso al Campus de la Universidad hasta Plaza Independencia de Ciudad. También marcharon representantes de la Federación Universitaria de Cuyo, estudiantes secundarios de las escuelas de la UNCUYO, agrupaciones estudiantiles y organizaciones de docentes y nodocentes nucleadas en el frente sindical universitario. Además, organizaciones gremiales y sociales sumaron su apoyo a la educación pública y la ciencia. Y, en esta ocasión, representantes de la salud pública se sumaron a la movilización.

Autoridades y referentes universitarios encabezaron la columna principal de la movilización.

El sueño de un país, el grito de una Nación

En el corazón de la Plaza Independencia, rectora Esther Sanchez se dirigió a quienes esta tarde marcharon en defensa de la Universidad pública. "Decía nuestra querida Liliana Bodoc que la educación pública no es un acto de generosidad, sino que es un acto de justicia. Y por eso estamos luchando cada uno desde nuestro lugar: luchan los docentes con los salarios indignos, luchan los no docentes, luchamos los que hacemos gestión", dijo al inicio de su discurso, señalando también lo oportuno de festejar la votación en el Congreso, así como la importancia de esta marcha que es "expresión de la sociedad mendocina, esa sociedad que nos está acompañando, que nos ha acompañado siempre, y que está integrada por todas las voces y está representada en la Universidad".

Seguido, leyó un documento consensuado por todas las universidades que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Comenzó diciendo que la Argentina, desde cada rincón del país, alzó su voz en defensa de las causas justas: “Se sintetizaron en ese reclamo colectivo y multitudinario, las cosas importantes que debemos cuidar y definen una Nación; quienes más nos necesitan, las instituciones que nos dan prestigio en el mundo entero, las que todos los días producen lo que le transforma la vida a nuestra gente”, aseguró.

“Somos millones de personas que todos los días asistimos a nuestras universidades en busca de una vida mejor y de un país mejor, y eran ustedes, nuestros representantes en el congreso, quienes tenían en sus manos la decisión para sostener la educación superior y el sistema científico. Les habíamos pedido que actúen con memoria, que lo hagan como dignos hijos de nuestra Universidad, garantizando que las generaciones del presente y las que vengan, tengan las mismas posibilidades que ustedes tuvieron. Nos emociona saber que lo hicieron y por tan contundente mayoría”, expresó.

Avanzado ese punto, puntualizó en el agravamiento del sistema universitario: “Habíamos advertido responsablemente y con vehemencia desde hace dos años la gravedad de la situación porque no queríamos llegar a este punto, pero lo cierto es que, a pesar de ello, la crisis de financiamiento parecía no tener fin y si no se revertía a tiempo, sería terminal”, deslizó.

Sanchez hizo especial referencia a la cuestión presupuestaria y salarial. “La pérdida presupuestaria en términos reales está por encima del 30 por ciento y cada mes se pronuncia más. La crisis salarial y de condiciones laborales que padecen quienes trabajan como docentes y nodocentes no tiene precedentes. El propio gobierno reconoce en el decreto del veto que hay más de 110 % de diferencia negativa entre inflación e incrementos salariales y aun así niega las paritarias. Este ajuste deteriora las jubilaciones y también la salud de quienes trabajan en las universidades públicas por el desfinanciamiento de las obras sociales o los departamentos de salud. Este deterioro del salario, nunca antes visto con esta magnitud, afecta la calidad y excelencia académica”, enfatizó.

En paralelo, advirtió: “Igual crisis atraviesa el sistema científico, sin respuesta alguna del gobierno nacional. Esta interrupción afectó la continuidad de proyectos, la apertura de nuevas líneas, la formación de jóvenes investigadores y la vinculación internacional. El desaliento de vocaciones y la “fuga de cerebros” comprometen la soberanía científica y tecnológica, debilitando además los aportes hacia el sector productivo. Ciencia es Universidad, nuestras casas de estudio representan más del 60% de la investigación y forman a quienes constituyen la base del desarrollo nacional”.

También expuso la dificultad que experimentan quienes son la razón de ser del sistema universitario. “Los problemas que enfrentan estudiantes de todo el país se agravan día a día y tampoco hay respuestas. No se actualizan las becas universitarias, se profundizan las restricciones en todos los programas de asistencia con requisitos cada vez más excluyentes que dejan a miles de estudiantes afuera, y no hay una sola política universitaria de la Nación orientada a fortalecer el ingreso, la permanencia y el egreso”, argumentó.

“No hay posibilidad de garantizar el desarrollo normal de nuestras actividades sin ley de financiamiento, del mismo modo que no hay futuro para la Universidad pública sin un presupuesto razonable y aprobado por el Congreso para el 2026 —dijo con firmeza y agregó—, por eso pedimos a senadores y senadoras que confirmen lo decidido hoy por la Cámara de Diputados y al presidente de la Nación que una vez decidido, promulgue sin más dilaciones la ley de Financiamiento”.

En sus palabras finales, Sanchez evocó el rol de la Universidad pública. “Todas y todos somos la Universidad pública argentina. Hijos e hijas de una patria que supo construir aquí lo que no se pudo en ninguna otra parte del mundo. Un instrumento de movilidad social ascendente extraordinario, el lugar que aloja la esperanza y hace posible los sueños de miles de jóvenes. Para que las generaciones por venir puedan soñar con un futuro mejor y más justo. Para que la Argentina que nos merecemos sea posible. ¡Gracias diputados y diputadas! ¡Gracias Argentina! ¡Universidad pública siempre!”, concluyó.

Más voces en el acto

Los primeros en tomar la palabra fueron Martín Carrada y Mercedes Hadid, en representación de la Federación Universitaria de Cuyo (FUCuyo). Carrada se dirigió a los mendocinos para expresar que “esta lucha también es de ustedes, es de todos nosotros, la universidad pública es la que forman los médicos, a los ingenieros, a los docentes que enseñan en nuestra escuela. Defender la universidad pública y defender a Mendoza es defender la posibilidad de que los jóvenes no tengan que migrar para buscar oportunidades que acá se niegan”.

Por su parte, Hadid apeló al alcance del debate que se realizó en el Congreso Nacional. "Lo que se discute, mientras nosotros marchamos por las calles de Mendoza, no es solo una ley, es si la Argentina quiere seguir siendo un país con universidades abiertas, inclusivas y de calidad. O si vamos a resignarnos a que estudiar sea un privilegio de pocos. Por eso decimos fuerte y claro, sin universidad pública no hay futuro", expresó. Y en ese sentido, dejó en claro que "defender la universidad pública es defender la soberanía científica, tecnológica y cultural de nuestro país".

En representación de las escuelas de la UNCUYO, se pronunciaron dos estudiantes del Departamento de Aplicación Docente. El presidente del Centro de Estudiante, Tomas Diaz expresó: “Nosotros queremos acompañar a nuestros docentes, queremos acompañar a los estudiantes, al personal no docente, al personal de salud, a jubilados y a todos los sectores vulnerados por los vetos que se han hecho".

Con el mismo espíritu, su compañero de Escuela, Juan Facundo Muñoz, rememoró los sucesos ocurridos hace 49 años recordados como La noche de los lápices y en ese contexto resaltó la importancia de entender que hay que defender y que hay que amar a la Argentina. "Recordemos que siempre debemos luchar con ideas colectivas y no individualidades, todos juntos. Como hoy lo hacemos estudiantes, gremios, docentes, trabajadores y trabajadoras, miembros de la salud, egresados y egresadas de la Universidad Nacional de Cuyo". Y en esa línea destacó: "Queremos acompañar a nuestros docentes y queremos estudiar orgullosos en la Universidad Nacional de Cuyo que es de las mejores del país y de América Latina".

Por el frente sindical universitario, hablaron Emiliano Diez, secretario General de Fadiunc y Noelia Naranjo, secretaria General de Siduncu. Diez manifestó: "La universidad pública es lo que nos ha distinguido como país. No podemos dejar que las dejen morir por agravamiento presupuestario, pero también por el 1% del PBI para una ciencia soberana y para el desarrollo nacional. No es contra nadie, es para todos, es por nuestro presente, pensando en el futuro", detalló Diez.

A su turno, Naranjo destacó el logro de la sociedad que salió a defender la Universidad. "A pesar de todo, creo que eso es una fiesta y creo que nos da un mensaje de que luchar sirve, muchas veces nos quieren convencer de que salir a la calle es inútil, de que organizarnos es inútil, de que no vale la pena, de que todo está perdido. Creo que hoy Argentina, todo su pueblo, ha dado una clara señal de que nada está perdido y de que hay valores, derechos, convicciones que no estamos dispuestos ni dispuestas a renunciar", resaltó la Secretaria General.

También hizo uso de la palabra, el decano de la UTN Facultad Regional Mendoza, José Balacco, quien declaró: “Yo soy egresado de la UTN, soy hijo de la universidad pública. La salimos a defender en los ‘90, en el 2001 y ahora nos toca de vuelta salir a la calle. Es triste, pero lo tenemos que hacer para defender la universidad pública. Somos reconocidos en el mundo por la educación pública que permite la movilidad ascendente, que permite que nuestros chicos, sin importar el origen económico, puedan estudiar". Y para cerrar, reflexionó: "Vamos a estar siempre para defender la universidad pública. Creemos que es la única forma de salir adelante, es a donde hay que apostar y es una inversión a largo plazo, invertimos hoy y los frutos se van a ver con el tiempo”.